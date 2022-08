Denuncia que una clínica le exige un familiar que cuide a su papá con COVID-19

Desesperación, angustia y enojo, esas tres palabras describen la difícil situación que atraviesa Jesús, un salteño que tuvo que internar a su papá, una persona de alto riesgo, con COVID-19. Primero debió luchar con PAMI para lograr la atención y ahora con la clínica que le exige que un familiar directo o un cuidador lo cuide.

En diálogo con InformateSalta, detalló que todo su peregrinar empezó el sábado cuando luego de caerse, su padre, un hombre de 65 años que sufrió 3 ACV, es hipertenso y diabético, fue trasladado a la clínica de La Merced. Aseguró que le cobraron el hisopado, le entregaron un papel diciendo que había dado positivo, los dejaron la enfermería y les dijeron que, si se quedaban, le iban a tener que cobrar, por lo que se retiraron.

Horas después y tras una nota periodística, logró que su papá sea internado en la Clínica San Rafael, sin embargo, allí no terminó el problema. “Está internado, no está con respirador, pero está internado, deshidratado, con infección urinaria y covid. Está totalmente aislado y la clínica nos exige a nosotros, al ser familiar directo a que vayamos y lo cuidemos. Si es paciente con covid, tiene que estar aislado totalmente”, dijo.

En este sentido, aseguró que le envían mensajes todo el tiempo solicitando a una persona que lo cuide. “Incluso si no vamos nosotros, quieren que le pongamos un cuidador, que paguemos un cuidador”, expresó.

Asimismo, detalló que con todos los cuidados tuvo que ir hasta las oficinas de PAMI a hacer todos los trámites. “Hoy tuve que salir para pedir internación domiciliaria, la ayuda de un cuidador y tuve que hablar de lejos contando que era contacto estrecho, tanto la persona que me atendió como el director del PAMI, que me atendió de buena manera y me dijo que iba a hablar con la clínica porque no es posible, para eso está pagando PAMI y no tenemos porque ir. Recién le hice hacer el hisopado a mi hermano, salió también positivo y donde se lo hizo nos dijeron que el grupo familiar tiene que estar aislado, vivimos todos juntos”, contó.