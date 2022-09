Comienza la cuenta regresiva para el Norte Rock en Tucumán

Este año marca el regreso del Norte Rock, el evento que Cerveza Norte vuelve a poner en la agenda de recitales y festivales de la región.

Este miércoles 14 de septiembre tuvo lugar la presentación oficial del evento que, desde que se anunció, comenzó a revolucionar al público tucumano por la enorme expectativa que genera el despliegue y line up que propone. Fue así como Juan Cossio, Gerente de Marketing de Cerveza Norte recordó el line up previsto para el próximo 15 de octubre e invitó a la gente a conseguir sus entradas con anticipación para no perderse esta fecha que, sin dudas, revalida el compromiso de Cerveza Norte con su gente.

“Comunicar buenas noticias siempre es motivo de celebración, por eso nos reunimos en esta oportunidad para brindar por la presentación del Norte Rock. Es una manera simbólica de comenzar la cuenta regresiva a este festival de música que será un evento como hace tiempo no se ve en Tucumán”, marcó Juan Cossio, añadiendo: “Es una de las tantas maneras con las que Cerveza Norte revalida el compromiso con su gente, generando buenos momentos, regalando nuevas experiencias, propiciando el encuentro. Esperamos que sea una propuesta que llegue para quedarse en la agenda tucumana”.

Apostando por una cartelera que reúne bandas como Miranda!, Las Pelotas, Turf, Zoe Gotusso y añade el talento local de las bandas tucumanas Ayahuasca Trip y El Faro, el Norte Rock garantiza convertirse en uno de esos recitales memorables que quedan para siempre en el recuerdo del público. Refleja a su vez, que Cerveza Norte se encuentra más presente que nunca y con el objetivo claro de regalarte una experiencia total.

El festival irrumpe en la agenda del último trimestre del 2022 para regalarle a la gente del NOA la posibilidad de recorrer la gran vidriera del rock el próximo 15 de octubre en Avda. Perón y Bascary, de 17 a 00 hs. Se trata del primer evento de este tipo que Cerveza Norte desarrolla dentro del posicionamiento de la marca.

En el lugar, se podrá disfrutar de un Beer Garden para mayores de 18 años y distintos puntos de hidratación. La oferta gastronómica para acompañar estará a cargo de diferentes food trucks que se montarán en el predio.

Por otro lado, la recuperación de envases para su reciclado y regreso al sistema productivo se ha vuelto cada vez más importante. Grandes eventos y festivales a nivel mundial imprimen este sello sustentable en sus propuestas, por lo que Norte Rock tendrá contenedores diferenciales para separar los elementos reciclables.

Esta acción se enmarca dentro de ReCCUpero, la iniciativa que CCU lleva adelante en Santa Fe, Luján y Salta para promover la cultura de la separación y reciclaje. En el caso de Norte Rock, la separación y recolección estará a cargo de FACCYR (Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores) que harán tareas de concientización dentro del predio.

Del mismo modo, habrá un sector para la campaña de Consumo Responsable, Full Responsable, donde los asistentes podrán acceder a un juego de realidad virtual. La intervención consiste en una partida de realidad virtual en la nos convertimos en el conductor de un vehículo. Allí cada conductor tendrá que hacer un recorrido urbano detrás del volante, mientras se añaden algunas de las dificultades sensitivas y cognitivas como las que ocurren en el cuerpo cuando se consume alcohol excesivamente.

Las entradas se podrán conseguir a través de www.cervezanorterock.com.ar y en NorteTicket. También se podrán canjear tres tapitas de Cerveza Norte más $1.000 por una entrada. Los puntos habilitados en Tucumán para el canje son: La Rockería (Buenos Aires 39 - Local 6), Gómez Pardo (Av. Perón 1900, YB), y del 16 al 25 de septiembre en el Stand de Cerveza Norte de Expo Rural (Camino del Perú 1050).