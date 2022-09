Denuncian intento de abuso en una escuela de Cerrillos, nena resultó con un tobillo lesionado

El aberrante hecho se registro en las últimas semanas en la escuela San José de los Cerrillos de Barrios Los Pinares. Allí según denuncia la madre de una menor de 7 años, la pequeña fue llevada por las fuerzas por un alumno más grande hasta la puerta de uno de los 7° grados, cuya puerta no puede visualizarse ya que da a una especie de callejón que lleva hasta los Jardines de Infante.

Según relata la madre, el chico la tomó con fuerza, ante la negativa de la menor y cuando llegaron a las puertas del aula indicada y ahí como ella gritó, la pateó en su tobillo izquierdo y la amenaza.

"Le aprieta fuerte el brazo, son palabras de ella, y la lleva al sector del costado del 7° Grado, ese grado tiene la puerta al lado del callejón al Jardín, el chico este le pega una patada en el tobillo, le dice que si ella llegaba a decir algo al otro día le pegaría nuevamente y no podría caminar, obviamente sintió dolor".

Asegura la mujer que al sentir miedo, su hija no contó nada. "Al otro día al querer salir al recreo sintió temor de encontrarse con esta persona y ahí le manifiesta a la señorita que se encontraba mal, descompuesta".

Sostiene que siempre la menor es de contar todo y que desde la Institución faltó comunicación de todo lo sucedido, incluso la lesión causada. "Imagino yo como mamá que por el miedo por más que lo tenía al frente al agresor era capaz decir que no lo conocía. Desde la Institución desde un principio lo quisieron minimizar por parte de la Dirección, ellos tienen nuestros contactos, si bien la docente me avisó, es una obligación de la dirección ya haber tenido conocimiento de lo sucedido a mi hija".

Pide identificación y expulsión del agresor

La mamá angustiada pero en busca de que se detecte al agresor para evitar otros casos o incluso vuelva a atacar a la menor, pide intervención desde la Justicia y desde el Ministerio de Educación.

"Yo hasta el momento no tuve más comunicación que con la docente. El día viernes cuando yo radico la denuncia en horas de la noche, personal de Subcomisaría de Pinares, me llevan al médico legal, no se pudo hacer constatación", expresó.

Cuenta que finalmente la llevaron a la Clínica de Santa Clara de Asis. "En primera instancia yo no accedo que se la atienda con seguro escolar porque ahí decía que ella involuntariamente se golpea con un niño y provoca dolor e hinchazón de tobillo, tuve que hacer depósitos, en ese momento me dijo el médico que le exija a la directora que cambie el seguro, además tiene una celulitis", finalizó.