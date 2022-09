Economía: “Estamos en un contexto de volatilidad y no pueden definir el rumbo del país”

En medio de un contexto económico local complicado y uno mundial que hace aún más complicadas las cosas, “Argentina no tiene un rumbo”, destacó el economista Álvaro Pérez. En los últimos días los anuncios sobre la inflación, el dólar soja y el mercado de cambio causó incertidumbre en la población.

En una entrevista realizada por InformateSalta, Álvaro Pérez buscó explicar el marco económico argentino. “Estamos en este contexto de volatilidad. La definición es esa, los cambios abruptos en los precios son propios de contextos inestables, fíjate que en el mundo hay una gran volatilidad y no era normal que caiga 3% en un día una acción. Hoy el contexto bélico, el contexto del precio de los Commodities por la pandemia, súmale esto a Argentina que no tiene un rumbo. Si les pregunto ¿Cuál es el rumbo de Argentina?, no pueden definirlo”.

Esta inestabilidad, se expresa en “la última medida fue el dólar soja, lo que buscaba el gobierno era sumar los dólares necesarios para cumplir el objetivo del fondo monetario. Al poco tiempo salieron impedimentos para prohibir a los vendedores de soja acceder al mercado cambiario, es increíble porque cuando Massa llegó le dio la sensación al mercado que Argentina iba camino a la normalización”.

“De repente se toman medidas del mismo tinte o en la misma dirección de aquellas medidas siempre restrictivas y siempre coartando las libertades”, continuó.

“El problema de los problemas es que no se diagnostiquen bien y el bien o mal no es ideológica sino practica”, comenzó diciendo para luego agregar: “Sabes que; con más cepo, con enemigo al campo, con enemigo al fondo y con más impresión de billetes ya sea para pagar la diferencia de recaudación versus gasto o para pagar la diferencia entre el dólar soja y el dólar importación ¿Dónde va a terminar la película? En más inflación, no tenés que ser mago, tenés que ver los últimos 30 años”.

En este tono crítico apuntó, “Argentina va al mundo y le dice, mira tenemos litio, tenemos gas, tenemos oro, plata cobre, todo quiere el mundo. ¿Qué tiene el mundo? Plata, ¿y qué quiere Argentina? Plata. Sería muy fácil sacarla a Argentina adelante, por lo tanto, nuestro problema es económico político, pero no político partidario de que hay dos bandos. Es político del concepto de la división de poderes, de la justicia, como se habla de las instituciones, ¿Cómo funcionan en Argentina?”.

Para finalizar sentenció, “salí a explicar porque Brasil tiene deflación en un contexto de Commodities altos y Argentina tiene inflación en un contexto de Commodities alto. Vos podés mentirle a pocos mucho tiempo, a mucho poco tiempo, pero no a todos todo el tiempo, Argentina es eso, le quiere mentir a todos todo el tiempo y la realidad se la lleva puesta”.