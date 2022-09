Otra asalto a un adolescente en Tartagal a punta de cuchillo, le robaron todo

El lunes de la semana pasada amanecíamos con la triste noticia de un violento asalto a un jovencito de 14 años que se dirigía al colegio, en esa ocasión tres sujetos a bordo de un auto lo golpearon y apuñalaron para luego llevarse su mochila.

Durante el fin de semana, en horas de la madrugada, un joven de 18 años regresaba de una reunión con amigos a bordo de una bicicleta cuando fue sorprendido por 5 chicos que con la cara tapada y a punta de cuchillo le robaron la bicicleta y su mochila con todas sus pertenencias.

Francisco relató a través de Videotar Noticias contó lo sucedido. "Estaba llegando por la Aráoz y en la Dorrego donde se cruzan las calles, me saltan dos personas pero de la nada, en medio de la oscuridad saltan tres más , eran cinco. Con un cuchillo en mano me tiran de la bicicleta y me agarran ahí, intercambiamos golpes, me levanto confundido, me apoyan el cuchillo en el vientre y me sacaron todo".

Asustado, el joven contó que en la mochila llevaba un estéreo, billetera con DNI; celular y llave de su casa, además de su bicicleta Tomaselli Negra rodado 26.

Resignado el joven explicó como operan estos delincuentes casi a diario. "Hacen la misma táctica. Es más una cuadra antes del supermercado estaba tirando piedras a las motos y una de esas piedras pegó en su cuadro y luego le aparecieron los menores".

El joven asegura que sus asaltantes son un grupo de todos menores de edad con la cara tapada con pasamontaña y pañuelos.