Basquetbol local: Un antes y un después con el Gesdeportiva en Salta

El viernes 30 de septiembre de 2022 no será un día más para el básquet salteño. Se trata de una jornada histórica para la disciplina porque en una jornada como la de ayer comenzó a funcionar el Sistema de Gesdeportiva en una competencia oficial. Fue en el marco del Torneo Clausura “Municipalidad de Salta” que organiza la Asociación Salteña de Básquetbol Masculino (ASBM) con los choque entre Tribuno Básquetbol-Sargento Cabral y General Paz-Independiente.

Desde comienzo del 2022 la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), órgano madre del básquet argentino en el plano estatal, utiliza el sistema de Gesdeportiva “permitiendo el registro total de la actividad y cada uno de sus componentes (jugadores, equipos, árbitros, entrenadores) de manera digital y accesible desde cualquier dispositivo -teléfono celular, tablet o notebook-. Se trata de un sistema digital a nivel nacional que ahorrará tiempo y dinero, que hará todo más transparente, fluido, ordenado y eficiente”, expresaron en su momento desde la Confederación.

Un software de gestión deportiva con antecedentes de más de dos décadas que fue utilizado en países como España o Uruguay. Comprende los detalles de cada jugador en una planilla digital, lo mismo con la competencia (fixtures y tablas de posiciones), lo que permite que cada componente pueda acceder a su credencial única y transferible.

“Para llegar a este día histórico tuvimos que, desde la ASBM, trabajar mucho con los clubes que en un comienzo no estaban del todo convencidos. Hicimos capacitaciones y numerosas reuniones para exponer los beneficios que este Sistema digital traerá aparejado con la competencia. Los dirigentes hicieron un gran esfuerzo para la implementación como para la persuasión con los padres y allegados”, expresó Fernando Palópoli, titular de la Asociación Salteña de Básquetbol Masculino. “Estoy con una enorme emoción porque se trata de un antes y un después para el básquet de la provincia”, expresó el dirigente deportivo.

Algunos de los clubes como el Tribuno Básquet, Sargento Cabral, Villa 20 de Febrero o, incluso, del interior provincial, ya conocen el sistema de Gesdeportiva por haber sido parte del Torneo Federal de Básquetbol (TFB), tercera división a nivel nacional, que viene utilizando el Ges.

Los dirigentes salteños ya no tendrán que pagar planillas y papeles para la competencia local, no contarán con la obligación de trasladarse hasta la ASBM para dejar la planilla papel, ahora el Ges se encargará de organizar las competencias y llevar de manera digital toda la información tanto de los partidos como de sus protagonistas. Además, entre otros beneficios, los entrenadores técnicos y jugadores, podrán estar al tanto no solo de los resultados sino también el seguimiento de sus rivales, cuestión que nivelará y mejorará la competencia interna.

La información también se beneficiará, será democrática y tanto el público seguidor del deporte como los medios de prensa podrán seguir en tiempo real lo que sucede con el básquet doméstico de Salta.

Se anunció que la gestión encarada ante el Ministerio de Gobierno, para que cada club tenga una tablet, fundamental para llevar adelante este paulatino proceso de cambio histórico, ha dado buen resultado y en breve cada institución del básquet salteño dispondrá de la tecnología necesaria.