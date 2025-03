Esta mañana, con gran éxito, se realizó la segunda edición del Medio Maratón New Balance en Salta.

En una jornada llena de emociones y deporte, 3000 atletas, entre ellos locales, nacionales, internacionales, discapacitados y trasplantados pasaron por puntos históricos de la ciudad como el Cabildo y el Monumento a Güemes, entre otros, y completaron la carrera que fue esperada por mucho tiempo.

Algunos maratonistas corrieron en el circuito de los 10k y otros se animaron a los 21k, pero todos cumplieron el objetivo de terminar la carrera y de cumplir sus propias metas.

El intendente, Emiliano Durand, estuvo presente y corrió el circuito corto, mientras que el gobernador, Gustavos Sáenz acompañó desde afuera y también se sumó a la entrega de premios.

El ganador del circuito más corto fue el salteño Sebastián Mendoza con un tiempo de 34 minutos con 2 segundos. Mientras que la ganadora fue Fiorella Caviglia de Buenos Aires, quien terminó el recorrido en 41 minutos con 6 segundos. Ambos deportistas destacaron la gran organización y sus preparaciones para afrontar este maratón. Además se mostraron felices por obtener el triunfo.

En el recorrido de 21k, Laureano Rosa, también de Buenos Aires, llegó en el primer lugar con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 54 segundos. “Fue una carrera muy linda pero dura. Conozco el circuito porque lo estudié y estoy feliz de haber ganado. Pensé que no iba a poder estar por mi trabajo pero me organice y llegué”, dijo el ganador, quien fue acompañado en el podio por el salteño Esteban Angulo, que se mostró contento por su performance. “Siempre es lindo correr en mi ciudad, me sentí cansado por participar en otras competencias pero pude hacer bien las cosas”, comentó.

En cuanto a las damas en este circuito, la ganador fue Nadine Vilca, de Santa María, Catamarca, con un tiempo de 1 hora, 27 minutos y 6 segundos. “La organización fue buenísima y a pesar de que es un circuito difícil lo pude hacer bien y estoy contenta por eso”, explicó la catamarqueña. La salteña Virginia Figueroa, fue tercera y también agradeció la manera en que se dio este maratón y se mostró feliz por cómo lo afrontó.

Finalmente, el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, destacó el trabajo de la Agencia Salta Deportes, perteneciente a la Municipalidad y remarcó que el objetivo es seguir realizando la carrera y que la misma continúe creciendo. “Los salteños hicieron posible nuevamente que esto sea una fiesta. Para nosotros el objetivo es que las personas se muevan para mantenerse en buen estado porque eso ayuda a tener buena salud. Además, ayudamos a la ciudad en otros aspectos, ya que por el turismo que generó esta competencia se obtuvieron alrededor de 300 millones de pesos”, señaló.

Mucha gente se acercó a disfrutar de la carrera que fue una verdadera fiesta en cada punto histórico de la ciudad. Los salteños pudieron aprovechar una jornada a puro deporte y diversión tras una nueva edición del Medio Maratón New Balance en Salta.

Podios en ambos circuitos

Recorrido 10k:

Hombres

1ro Sebastián Miranda

2do Lucas Santillán

3ro Mateo Contreras

Mujeres

1ra Fiorella Caviglia

2da Lorena Lizarraga

3ra Marcela Manzarás

Recorrido 21k:

Hombres

1ro Laureano Rosa

2do Ezequiel Chavarría

3ro Esteban Angulo

Mujeres

1ra Nadine Vilca

2da Elsa Flores

3ra Virginia Figueroa