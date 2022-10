Fingió ser camionero y se robó una carga de cerveza valuada en 7 millones de pesos

Empresarios, que se dedican al rubro de la cerveza, fueron estafados por un hombre que decía ser camionero y al que contrataron para trasladar una importante carga desde Buenos a Jujuy. Desvió la mercadería a Mosconi, donde cambió de camión y las vendía en Tartagal.

Chen, uno de los damnificados, contó a Videotar Noticias que se trata de 2600 paquetes de 24 unidades. Detalló que no lo conocía y que aceptó hacer el viaje porque su transporte habitual no tenía camión para ese día.

“Iba para Jujuy. En el camino me iba mintiendo, que se rompió el camión para ganar tiempo para robarme. Bajó toda la mercadería en una casa privada en Mosconi, lo pasan a otro camión y repartió la mercadería en Tartagal, vendió algunos distribuidores, lo que quedó, lo guardó en su casa. Después el chofer me bloqueó, no me contesta más”, dijo.

Al darse cuenta lo que estaba sucediendo, viajó a Salta y radicó la denuncia en la Brigada de Investigaciones de Tartagal. “En menos de 24 horas encontraron la mercadería, parte de la carga, un 70%, se ve que se vendió el 30% de la mercadería y todavía no se recuperó, pero siguen trabajando. Está detenido y uno más que robó con el, los ubicaron por las cámaras de seguridad”, contó.

En este sentido, reconoció que fue su error por haber pecado de ingenuo y creer en esta persona, pero agradeció el trabajo de la policía salteña, la que sigue investigando para encontrar el resto de la carga.