Una madre y su hija perdieron todo tras un incendio y necesitan tu ayuda

Hace casi un mes, en El Jardín, departamento La Candelaria, una madre y su pequeña hija con síndrome de Down, perdieron todas sus pertenencias en un voraz incendio.

Afortunadamente ninguna de ellas se encontraba en la vivienda al momento del incidente, estaban en otra localidad, cercana a Tucumán, ya que el día anterior al incendio, había sido intervenida quirúrgicamente. Su hija, al cuidado de unos parientes.

Luego de que todas sus cosas hayan quedado completamente consumidas, ellas fueron a vivir de prestado a la casa de una amiga, donde permanecen y recibieron una donación de ropa, calzados y algo de mercadería como para paliar la situación momentáneamente, pero hoy necesitan más ayuda.

María, como consecuencia de la cirugía se encuentra en sillas de rueda y no puede trabajar, sin embargo, se las arregla para hacer tortas y sacar unos pesos para sobrevivir, informó El Tribuno.

"Hace un mes y días que se incendió mi casa y necesito que me ayuden porque estoy imposibilitada para trabajar. Semanas atrás tuve una fuerte caída, me fracturé el tobillo y luego de eso, me tuvieron que operar. Tengo una pequeña hija con síndrome de Down y cualquier ayuda será más que bienvenida", expresó la mujer.

Indicó que necesitan ropa de cama, sabanas, frazadas, almohadas y un par de toallas y toallones. Para colaborar comunicarse a los teléfonos 387 476 9289 o 387 414 2748.