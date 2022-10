Cuánto sale migrar a España, Estados Unidos y Australia

Muchos jóvenes y familias deciden empezar una vida en el exterior, por diferentes razones. Ya sea para sumar una experiencia, cumplir una aventura, por trabajo, para estudiar o porque creen que pueden construir un futuro mejor fuera del país.

Ahora bien, el clásico cliché de “vendo todo y me voy” o “tengo unos ahorritos y listo” ¿es realmente posible? Los tres destinos más buscados para migrar son: España, Australia y Estados Unidos, y en la nota te contamos una estimación de cuánto sale irse de Argentina y qué requisitos suelen pedir para hacerlo.

Cuánto sale migrar a España desde la Argentina

Vuelo: el pasaje de ida actualmente se encuentra desde 250 mil pesos en adelante (el precio varía en base a las escalas a realizar y a la ciudad destino).

Alquiler: depende de la ciudad. Mientras que un monoambiente muy pequeño puede rondar en los 700€ en Barcelona, algo un poco más espacioso puede estar 1000€ (en los tres casos, las entrevistadas consultadas comparten piso con otras personas). Sin embargo, señalan que los costos pueden ser mucho mayores en ciudades más solicitadas.

Supermercado: entre 150 y 200€ por mes.

Promedio de gastos por mes: 1000€.

Salarios: 1000€ es el mínimo.

Estudios: 1500€ anuales en las carreras de grado en una universidad pública.

Dinero inicial con el que viajaron: 6000€ de mínima.

Requisitos específicos que se necesitan para ingresar a España

Como en todo, los requisitos solicitados dependerán de cada caso. No es lo mismo la persona que va a trabajar, a estudiar, o incluso si es ciudadano de la Unión Europea. Este último grupo suele tener muchas menos complicaciones a la hora de entrar al país.

Documentos de identidad y pasaporte. Deben presentar todos los papeles -incluso la partida de nacimiento, el título y hasta el registro de conducir- apostillados desde Argentina.

Documentos bancarios que certifiquen solvencia económica. Si se llega a España sin trabajo hay que acreditar fondos. Actualmente ronda en los €6000.

Si se viene con trabajo hay que presentar un “precontrato” de la empresa empleadora. Quienes vienen a estudiar, tienen que presentar los papeles que certifiquen la matrícula paga.

Acreditar una obra social. Por un año hay que contratar un servicio que cuesta €60 para habilitar la residencia, después puede darse de baja.

Si no tenés la ciudadanía europea, necesitarás la visa de trabajo o de estudio. Esto dependerá del objetivo con el que llegues. Para viajar, debe estar aprobado el trámite.

Cuánto sale migrar a Australia desde la Argentina

Vuelo: los precios de un pasaje de ida comienzan en $500.000.

Trámite de visa: cuesta cerca de 300 dólares australianos (AUD). Un dólar australiano equivale a 0,65 dólares estadounidenses. Es decir que serían US$194.

Alquiler: miden todos los gastos por semana. También se acostumbra a compartir departamentos, lo que abarata los costos. Alquilar una habitación cuesta cerca de AUD250 (US$162) por semana, mientras que un monoambiente muy chico puede costar AUD350 (US$227).

Supermercado: la compra de una semana puede rondar entre los AUD50 y AUD100 y eso dependerá del estilo de alimentación que lleva cada persona.

Promedio de gastos por mes: AUD1600 (US$1040).

Salario: se suele calcular por hora. Un buen salario ronda entre los 27 y 30 dólares australianos la hora, lo que se calcula AUD800 (US$520) por semana.

Dinero con el que se fueron: US$4000 y US$5000.

Requisitos específicos que se necesitan para ingresar a Australia

Documento de identidad y pasaporte válido. Según las recomendaciones, debe tener al menos 6 meses de validez antes de pedir el visado.

Contar con la visa aprobada sea cual sea el motivo por el cual se quiere ir a Australia. Puede ser la Work and Holiday, la de estudiante (para ello hay que presentar los papeles de la matrícula que conste que se pagó el curso por mínimo tres meses) o la de trabajo.

El gobierno australiano requerirá certificación de solvencia económica. Se trata de demostrar aproximadamente 3000 dólares australianos. En algunos casos pueden pedir el estado de cuenta de los 3 últimos meses con el objetivo de comprobar que no se agregó dinero tan solo para aplicar a la visa.

Acreditar un seguro médico que debe ser contratado y pagado previo a aplicar a la visa. En el caso de los estudiantes, exigen que sea el OSHC (Overseas Student Health Cover).

Además de la obra social, suelen pedir vacuna contra la fiebre amarilla y actualmente, también la del covid.

Si no se tiene un pasaporte europeo, hay que rendir un examen de inglés que pruebe cierto dominio del idioma. Se trata del TOEFL con un puntaje mínimo de 4,5.

Cuánto sale migrar a los Estados Unidos

Vuelo: se consiguen a partir de $140.000.

VISA: US$200.

Alquiler: los departamentos compartidos, rondan entre US$1000 y U$S2000 (depende la ciudad, si tiene baño en suite y el tamaño de la casa) por mes.

Supermercado: US$150 y US$170.

Promedio de gastos por mes: entre US$1800 y US$2500.

Salario: el promedio puede rondar entre US$2500 y US$4000.

Estudios: para aplicar a una universidad, el costo es entre US$100 y US$150. Uno de los consejos más frecuentes es que se aplique a varias universidades para tener mayor probabilidad de ser aceptado

Dinero con el que se fueron: US$4000.

Requisitos específicos que se necesitan para ingresar a EEUU

Documento de identidad y pasaporte válido.

Con antelación, realizar el Proceso de Solicitud de Visa de Inmigrante y tener los documentos que lo acrediten a la hora de viajar. Puede ser la Work and Holiday, la de estudiante o la de trabajo.

Para estudiar es fundamental llevar los papeles que certifiquen el curso a realizar y el pago del mismo. En caso de ir a trabajar, se debe presentar el “precontrato” de la empresa empleadora que te espera.

Documentos bancarios que certifiquen solvencia económica.

Certificación de que no se tienen antecedentes penales.