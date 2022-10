“Dólar Qatar”: habrá un tipo de cambio más alto para el turismo y bienes de lujo

Finalmente el Ministerio de Economía se decidió a avanzar en la implementación de un tipo de cambio más alto para el turismo, el llamado “dólar Qatar” (por la proximidad del Mundial y la demanda de divisas que se espera de parte de hinchas argentinos), y que abarcará el pago con tarjetas de crédito en el exterior y otras compras de bienes de lujo (motos de aguas tragamonedas, etcétera), confirmaron al diario LA NACION fuentes oficiales. Hoy se analizó la cuestión durante extensas reuniones entre el ministro de Economía, Sergio Massa, algunos de sus colaboradores, funcionarios del Banco Central, y los titulares de la AFIP, Carlos Castagneto, y de la Aduana, Guillermo Michel.

Según pudo saber LA NACION, el equipo económico habría definido que no será afectado el dólar ahorro; no serán alcanzados los consumo de Netflix y de otras plataformas de servicios de streaming, y que “se busca captar con la medida los consumos altos en el exterior y la compra de bienes de lujo (motos de agua, tragamonedas etcétera)”. “Cupos de consumo [para las tarjetas] no está en estudio”, dijeron las fuentes. En tanto, a los recitales de artistas extranjeros se les aplicará el impuesto PAIS sobre el dólar oficial.

Mañana se terminarán de definir otros detalles, entre ellos, cómo jugarán las percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, de manera tal que el tipo de cambio se encarezca respecto del dólar oficial para acercarse al precio de los dólares financieros, que el jueves pasado cerraron en torno de los $300. Una vez definidos esos puntos se anunciarán los nuevos regímenes.

Fuentes oficiales dijeron que las nuevas restricciones apuntan a un universo no tan grande en cantidad de personas, pero sí en el monto de dólares que demandan aquellos que consumen servicios afuera, que no son tan significativos en cantidad de personas, pero sí en dinero

Noticia en desarrollo