Intendente acusado de desviar fondos públicos se pondrá a disposición de la comisión investigadora

El próximo lunes, el intendente de Mosconi Isidro Ruarte, se pondrá a disposición del Concejo Deliberante.

Después de que el jueves pasado se haya realizado la denuncia en el recinto, se confirmó que el funcionario se pondrá a disposición de la comisión investigadora.

"Me parece perfecto lo que hizo el Concejo Deliberante para eso están ellos, para cuidar lo del pueblo, si hay culpables de desvíos de fondos, tomaré las medidas que sean necesarias, estoy hace 6 mandatos, la gente me eligió, confió en mí y la corrupción no es parte de mi gestión", fueron las palabras de Ruarte.