"Esperamos que no sea una mentira más", duro reclamo por la obra de la ruta 9/34

El día miércoles vecinos del Sur provincial se reunieron en el marco de la Audiencia pública convocada por la ruta 9/34, tramo Rosario de la Frontera- Yatasto, para analizar la peligrosidad del estado actual de la misma.

Terminada la Audiencia, el Intendente de R° de la Frontera, Kuldeep Singh, dio su punto de vista. "Ahora se va comenzar a trabajar en la etapa real que es ponerle fecha de comienzo a esta obra tan importante, muchos vecinos por ahí manifestaban que era de Rosario a Metán, yo digo que es del país, es una ruta troncal, es una ruta que no tan solo pasa por Rosario o Metán sino que también conecta a la Ciudad de Salta y a la provincia de Jujuy y si tomamos la ruta 16 nos conecta a muchas provincias".

El Jefe comunal destacó "Hoy se esta trabajando en serio con vialidad Nacional a cargo de Federico Casas y hay una necesidad que esto se concrete lo antes posible".

Consultado por el tramo Yatasto-Metán y si había sido tratado explicó: "Lo que se habló en la Audiencía fue sobre el tramo Rosario-Yatasto yo creo que eso también está en conversación. Los tiempos del Estado no son los tiempos que nosotros quisiéramos tener, yo creo que una vez que arranque la obra, que no va ser poco tiempo lo que demore, entre 2 años y medio a 3, desde lo que es el río Rosario a Yatasto, dependiendo de los fondos que le ingresen a la empresa, yo creo que la otra parte será licitada por la misma empresa u otra y va ir en simultaneo, porque sino vamos a estar 10 a 12 años sin rutas y no creo que le sirva ni al país ni a los ciudadanos tener parada la obra".

Por su parte la diputada Nancy Jaime hizo un balance de la Audiencia y dijo "tenemos esperanzas de que realmente se concrete, aunque no nos dieron fecha estimativa y no nos aseguraron nada. Esperemos que no sean una más de las mentiras de las tantas que han venido escuchando todos estos años que la ruta se hacía y la verdad que nunca comenzó, el obrador esta hace más de un año en Yatasto a la espera que los recursos económicos lleguen con el gobierno de Milei y puedan concretar las obras, porque está perjudicando a los productores, turismo porque es intransitable, es insegura".

Además recriminó el pago del Peaje por una ruta en mal estado para llegar del Sur provincial a Salta o viceversa "No esta en mantenimiento ni tampoco se hizo ningún tipo de inversión por parte de Corredores Viales. Seguiremos luchando luego por Yatasto - Metán, que son 12 tramos que los estamos solicitando, pero son dos proyectos distintos. Uno es R° de la Frontera-Metán, licitado por la empresa Vialmani hace tiempo que tendría que haber comenzado en 2023 y quedó paralizada la obra".

Sobre lo que se dijo del proyecto Rosario-Yatasto durante la Audiencia "nos han venido ha decir que esta obra va continuar, nos vinieron a contar como va ser en 4 tramos, que se está charlando con todos los propietarios del costado de la ruta para hacer las expropiaciones de los mismos sé que esto esta conversado y avanzado lo que es el tema ese. Pedimos que la mano de obra sea local, de Metán y R° de la Frontera" cerró por El Vocero Hoy.