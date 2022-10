Viveza criolla, vergüenza ajena: el engaño de los falsos discapacitados en Salta

En las ultimas horas, circula por internet el video de un hombre que simulaba sufrir una enfermedad que le impedía utilizar sus piernas con normalidad y pedía dinero en los semáforos de la provincia de San Juan.

Muchos vecinos se sintieron traicionados cuando descubrieron que el hombre al que ayudaban con dinero todos los días, los estaba estafando, por lo que decidieron grabarlo y compartirlo en redes, donde rápidamente se viralizó.

Lo cierto es que esa situación no pasa solamente en San Juan, sino que en todo nuestro país. Desde InformateSalta le preguntamos a nuestros seguidores sí alguna vez presenciaron una situación similar en Salta, y muchos contaron sus testimonios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta.com.ar)

“Sí. Una vez salía de la Catedral, estaba un señor pidiendo limosna aparentemente amputado, pero se estaba acomodando la "prótesis" y su mano entraba adentro del tubo, sana y buena”, comentó una seguidora.

“Sí, en Salta había un hombre que andaba en silla de rueda. Se hacía pasar por discapacitado pedía dinero en la primera rotonda de Tres Cerritos. Se compró casa, auto y creo que hasta hoy vive de eso. Dejaba estacionado el auto al frente del hospital San Bernardo”, contó otro usuario de Instagram.

Alguien más agregó que “hay gente sorda y coja en Salta que no lo son en realidad y caminan después de pedir en las calles y hay un par que terminan su jornada "laboral" y se suben a taxis”.

“Hay muchas personas haciendo eso y más. Lo digo porque también me pasó, es un Señor que usa muletas y está todo desalineado sucio y pide por favor que lo ayuden en calle España. La verdad es que no tiene nada, está totalmente sano no tiene nada en las piernas y camina normal, porque yo lo vi caminando por el barrio sin muletas”, añadió otro seguidor.