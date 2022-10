Gremialista le respondió a Vargas: “Si le importa el trabajador, que venga y debata”

Luego que la concejal Alicia Vargas acusara a los gremios municipales de no luchar por los derechos de los trabajadores, desde el Sindicato Municipal de Salta (SI.MU.SA) consideraron que debería citarlos a debatir.

En diálogo con InformateSalta, Sergio Rodríguez, delegado de SI.MU.SA, aseguró que no comparte para nada las expresiones de la edil capitalina y consideró que no se debe “meter a todos en la misma bolsa” por una cuestión de respeto.

“Nosotros permanentemente estamos llevando adelante los reclamos en el orden administrativo en la Municipalidad, con la mediación de la Dirección de Trabajo de la provincia, en muchas oportunidades, cuando no llegamos a un feliz acuerdo, a un acuerdo razonable a favor de los trabajadores”, dijo.

En este sentido, ejemplificó que inmediatamente después que la Provincia acordara un aumento del 93%, ellos salieron a pedir la diferencia del 13% que tienen los trabajadores municipales. “Nunca dejamos de pedir la equiparación, porque la Ley establece a igual trabajo igual remuneración, hay un montón de factores y de derechos de los trabajadores que a lo mejor esta concejal desconoce”, expresó.

Asimismo, reconoció que hay empleados que tienen un sueldo que no alcanza los $60 mil, aunque aclaró que se trata de lo que ellos llaman “contratos basura”, que son temporales e impuestos por los intendentes de turno a su agrupamiento político.

“Nosotros nada tenemos que ver los gremios porque no son empleados de planta. Nosotros tenemos un convenio que es Ley, no hay un instrumento legal que pueda ir contra una Ley. Entonces nosotros estamos naturalmente protegidos en nuestra actividad y el trabajador de planta. Estos contratos basuras que habla la concejal, seguramente los tendrán ellos también porque cuando eligen un concejal, nombran 10, 15 personas que son los colaboradores. Habla con tanta liviandad que realmente parecería ser que está en otra galaxia”, indicó.

A su vez, subrayó que trabaja hace 38 años en la Municipalidad con un legajo impecable y por eso defiende al trabajador municipal. “Estaría bueno que si le importa tanto el trabajador venga y debata, estaría bueno que ella que está en el Concejo debata gremialismo con nosotros, a ver si tiene razón o no. Ni la conocemos, ni nos llamó, ni nos preguntó por la problemática de los trabajadores”, manifestó.

Finalmente, lamentó los dichos en el difícil contexto económico que atraviesa el país. “No se la verdad en qué se fundamentó para expresarse de esa manera en un momento tan difícil porque el trabajador no llega a fin de mes, porque está difícil la situación económica, porque la inflación se devora el salario del trabajador. No puede echar nafta al fuego, lo que debiera haber hecho es convocarnos, informarse, acompañarnos en todo caso si alguna gestión nuestra está atrasada, demorada, intervenir, participar, no destruir. Ojalá entienda que esto se trata de ayudar unos a otros para que la gente sufra lo menos posible”, concluyó.