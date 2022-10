Concejal apuntó contra los gremios municipales: “No hacen absolutamente nada por su gente”

En una nueva sesión del Concejo Deliberante capitalino, la edil Alicia Vargas se dirigió con dureza contra los gremios municipales, a quienes acusó de no luchar por los trabajadores ni tampoco por sus salarios.

“Los empleados municipales están cobrando un sueldo que roza la indigencia, ni siquiera llega el básico a los 60 mil pesos. ¿Qué se puede hacer con ese sueldo? Nada. Si no tienen horas extras o una elevada antigüedad. La verdad, me dan mucha pena mis ex compañeros municipales”, expresó durante la etapa de manifestaciones.

En este sentido, le pidió a la intendenta Bettina Romero que trate y apruebe la estructura inferior de los empleados de la comuna y aseguró que desde su banca continuará gestionando para que sean reivindicados.

“Voy a seguir bregando por los empleados municipales, ya que, a mi modo de ver, los gremios que son 11, no hacen absolutamente nada por su gente. Y acá también quiero felicitar al secretario Gremial del Concejo Deliberante, que desde otro lado lo veo, y realmente veo como se preocupa y se ocupa de la gente, de los empleados, nada que ver con los gremios municipales”, indicó.