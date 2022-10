Policías salteños estaban borrachos en plena guardia

Otra vez la Policía de Salta en medio de un escándalo, policías estaban borrachos mientras realizaban un procedimiento.

Si bien son constante las denuncias sobre policías alcoholizados en los procedimientos, esta vez quedó la evidencia grabada. El 90% de las denuncias son para los efectivos de Infantería y Caballería, quienes serian los que generan los conflictos en los eventos fútbolisticos.

Este hecho ocurrió en la Localidad de Joaquín Víctor González, ambos efectivos pertenecerián a la Cria 50. Se desconoce si desde la Jefatura de policía se inició alguna investigación.

La denunciante afirmó a nuestro portal que no es la primera vez que sucede esto en esa localidad; "Acá no hay quien controle nada, los jefes se van a su casa y los policías hacen lo que quieren. Si no están durmiendo al costado de la ruta están borrachos" afirmó.

"Llame al 911 di todos los datos y nunca llego otro patrullero. Cuando fui a querer poner la denuncia no me la quisieron tomar por que entre ellos se cubren" finalizó.

Con información del Medio Periodismo Joven