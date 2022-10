Denuncian mala atención, demoras y falta de personal en los hospitales del norte

Los reclamos y denuncias en los hospitales salteños, sobre todo del interior de la provincia, crecieron exponencialmente este ultimo tiempo. Demoras en las guardias, falta de médicos, destrato a los pacientes y pocos turnos disponibles son algunos de ellos.

Ahora, una vecina de la localidad de Joaquín V. González, usó Facebook para denunciar la pésima atención que recibió su pareja en el hospital del lugar. Explicó que el hombre, fue ingresado el 12 de octubre, en horas de la madrugada, con dolores fuertes en el abdomen.

Primeramente, solo recibió una inyección, luego le aplicaron un suero y horas más tarde lo internaron e hicieron estudios por seis días. Finalmente le diagnosticaron gastritis y le dieron el alta con una leve mejoría.

Un día más tarde su cuadro empeoró, sentía mucho dolor, abdomen duro y coloración amarilla en piel y ojos, denominado como ictericia. Se presentaron nuevamente en la guardia, donde le diagnosticaron la obstrucción del conducto biliar.

Se derivo rápidamente el caso a un nosocomio de la localidad capitalina, una vez allí el cuadro volvió a cambiar, ya no se trataba de un conducto obstruido, sino de una apendicitis que evolucionó a peritonitis. El chico identificado como Franco Emanuel Mansilla, se encuentra en estado crítico y la familia busca maneras de solventar los gastos de tratamiento, pasaje y estadía.

Por otra parte, su viven situaciones similares en el Departamento San Martín. El conocido animador Eduardo Pocho Cabral, también uso las redes sociales para exponer lo que vive junto a su mujer en General Mosconi.

“Es un asco la atención médica. No puede que ser que mi mujer con cáncer de útero, que descubrieron antes de ayer, no pueda ser atendida porque no hay ginecólogo y la derivan a Salta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con derivaciones si acá en departamento le dio de comer a la provincia y al país?”, empieza su relato.

“Esto se tiene que terminar. En esta región no tenemos atención de salud, por eso pasa lo que pasa porque nadie pone lo que hay que poner para que los hospitales funcionen como debe ser. Es una vergüenza que, siendo un departamento tan rico, pase esto”, continuó.

Tartagal

Por Mosconi TV Color, mostraron cómo está la situación en esa localidad. Una mujer relató ante ese medio que su nieto llegó desangrándose el nosocomio, no lo atendió un médico, simplemente las enfermeras la pusieron un tapón y lo mandaron a la casa.

“Se desangró toda la mañana. Hace rato volvimos y el enfermero me dijo que no había médico para que nos atiendan, eran más de 20 personas que llevaban más de dos horas esperando. Yo levanté la voz, llamaron a la policía y ahí salieron dos médicos a atender. Si no venía la policía, no nos atendían”, sostuvo.

Otra mujer fue a las 9 de la mañana con su hija con mucho dolor de panza, y 14 horas después, continuaban en el lugar porque el dolor no cesaba y su hija estaba doblada del dolor sentada en la vereda.

Por último, en Embarcación, se detectó un brote de ETI Enfermedad Tipo Influenza. Según denunciaron, algunos pacientes se hicieron los hisopados para saber si se trataba de COVID o influenza tipo A o B pero los resultados fueron negativos.

Pero sin dudas se trata de un brote fuerte de esta Influenza, a esto se suma que en la guardia se está atendiendo a pacientes que llegan de Pichanal, Ballivian y Morillo, escribió UVC Canal 10.

Muchos denuncian esto, sumado a que está sobrepasada la guardia y no hay remedios: “no hay medicamentos, encima te dan la receta para comprar y pierdes tiempo en ir y volver”, reclamó un hombre.

“Mis 2 hijos están con fiebre, ayer le dieron ibuprofeno le pasa 2 hora y le vuelve la fiebre dolor d cabeza ahora estamos en la guardia de nuevo." Dijo alguien más mientras que otra denuncia aduce que “algunos se fueron porque hay mucha demora en atender no hay dexametasona ni dipirona los mandan a comprar".