¡Fervor total! Coldplay toca hoy su primer show y tiene revolucionado al país

Se vienen días que quedarán en el recuerdo de miles y miles de argentinos, quienes ya están palpitando las melodías, los ritmos y la fiesta que seguramente vivirán durante los conciertos que la banda Coldplay brindará en Argentina, con todas las funciones agotadas.

Luego del “susto” por la posible cancelación de sus shows, la banda británica empieza este martes 25 de octubre el primero de sus 10 conciertos en Argentina en el estadio de River Plate, en el marco de su gira mundial "Music of The Spheres World Tour".

Es tal la fiebre por sus shows que Coldplay sacó la semana pasada nuevas entradas a la venta gracias a la ampliación de la cancha de River y ajustes de producción, e incluso lanzó los llamados Infinity Tickets a un precio súper económico de $ 2.800 + Service charge, que se agotaron en cuestión de minutos.

Asimismo, los británicos se preparan para salir al escenario y concretar un hito histórico en los shows en vivo en Argentina, al realizar la mayor cantidad de conciertos en el legendario Estadio River Plate y superar el máximo de nueve marcado por Roger Waters en su visita de 2012.

En cuanto a las participaciones especiales, así como H.E.R. fue confirmada como la artista especial que acompañará a Coldplay durante las diez fechas, también dirá presente la cordobesa Zoe Gotusso como artista nacional invitada. Pero esto no es todo: Jin, uno de los integrantes del fenómeno de K-Pop BTS, estará tocando el 28 de octubre, fecha que será transmitida en vivo para el mundo entero.

¿Cuáles son las fechas de los shows? Son las siguientes: