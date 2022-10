Un basquetbolista estadounidense en la fila por el bono de ANSES en Salta

Una historia particular se pudo ver en las calles de la Ciudad de Salta, es que camuflado entre las cientos de personas que buscaban realizar los trámites para el bono de $45.000 que otorga el Gobierno Nacional estaba Eric Freeman, un basquetbolista estadounidense que vive en el país hace 10 años.

Freeman juega en El Tribuno, pero debido a una lesión en su tendón de aquiles, hace aproximadamente un año que no pisa las canchas.

"Hice la fila del bono porque no tengo trabajo", aseguró a TN. En la misma entrevista comentó siempre trabajó en el basquet, pero debido a su lesión no puede hacerlo "por esto hice la fila, tengo documento argentino y me corresponde".