Inicia inscripción en Anses para bono de $ 45.000: los requisitos excluyentes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitará, desde hoy, todas sus oficinas para la inscripción presencial y sin turno al Refuerzo Alimentario de 45.000 pesos, destinado a personas de entre 18 y 64 años, en condiciones de extrema vulnerabilidad, que no cuenten con ningún tipo de ingreso y no cobren prestación, asignación o programa social del Estado nacional, provincial o municipal alguna.

Hasta el sábado, más de 100 mil personas se habían inscrito de forma virtual a través de www.anses.gob.ar, sólo con los datos de CUIL y Clave de la Seguridad Social, a la vez que Anses informó que, también, realizará operativos móviles para inscribir a potenciales beneficiarios en distintas zonas del país.

Desde este lunes también se podrá inscribir sin turno en todas las oficinas de Anses, informó el organismo. Hay que presentarse solamente con el DNI.

El refuerzo se pagará en dos cuotas de 22.500 pesos en noviembre y diciembre, y el pago de la primera de ellas iniciará el lunes 14 de noviembre por terminación de documento.

Según se informó, podrán inscribirse las personas que no tengan trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas ni sean monotributistas sociales), ni tampoco jubilaciones y/o pensiones contributivas o no contributivas (tanto nacionales como provinciales y municipales).

No podrán acceder quienes perciban una prestación por desempleo, sean beneficiarios del plan Potenciar Trabajo o de una Beca Progresar o de la Asignación por Embarazo para Protección Social o Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales).

El mismo criterio aplica para quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar.

Asimismo, las personas que se inscriban deberán completar una declaración jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio.

Es decir, no podrán tener registrado a su nombre: rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad, inmuebles, consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos dos meses; plazos fijos y bonos en los últimos seis meses; acreditaciones en cuentas bancarias en los últimos dos meses; compras en moneda extranjera en los últimos seis meses; o posean una obra social o prepaga.

En el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.

Fila preferencial

“A partir del lunes, todas las oficinas de Anses recibirán a las personas de entre 18 y 64 años que no perciben ningún beneficio y que no estén en el trabajo formal, para inscribirlos a este refuerzo de 45 mil pesos, que será abonado en dos tramos de 22.500 pesos cada uno en noviembre y diciembre”, comunicó a Elonce el titular de la UDAI de Paraná, sobre avenida Ramírez, Gustavo Guzmán.

Confirmó que se espera mucha concurrencia de manera presencial para las inscripciones, por lo que las oficinas de Anses atenderán, además de los trámites habituales, en una fila preferencial a los interesados en anotarse en el beneficio. Solo deben acercarse con el DNI en mano.

“Habrá una fila preferencial y los empleados de Anses están altamente calificados, además, el tramite no tiene complejidad porque simplemente es incluir en nuestra base de datos”, indicó el funcionario al confirmar que será “un trámite muy sencillo”.

“Pedimos a los ciudadanos que concurran lo más pronto posible a inscribirse, porque de eso también dependerá el pago del beneficio, que está previsto para mediados de noviembre por terminación de número de DNI”, recomendó Guzmán.

Este Refuerzo Alimentario será de $45 mil, que se pagará en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre.

El pago de la primera de ellas iniciará el lunes 14 de noviembre por terminación de documento.

Requisitos para acceder al Refuerzo

- Tener entre 18 y 64 años.

- No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo

- No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra).

- No contar con Obra Social o Prepaga.

Además, se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica.