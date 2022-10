Caso Salas: Arancibia apelará el procesamiento de los dos acusados con ADN negativo

En el marco de la investigación seguida por el homicidio de Jimena Salas, Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra, principales imputados por el hecho, informó que en las próximas horas apelará el procesamiento y la prisión preventiva de dos de los hermanos, Damián y Guillermo.

El letrado considera que sus representados "no tienen nada que ver" y aseguró que cuenta con un "arsenal" de pruebas que fueron colectando con las testimoniales, los ADN a casi toda la familia paterna de los Saavedra y con documentos públicos.

Sostuvo que en registros de Aguas del Norte, donde se desempeña Adrián Guillermo Saavedra, consta que el 27 de enero de 2017, día del crimen, el hombre había ingresado a la empresa en las primeras horas del día y se retiró cerca de las 22. Remarcó que esta misma persona resultó negativo en el cotejo de ADN.

El defensor afirmó que es clave que dos de los hermanos no hayan dado positivo en el cotejo de ADN y sostuvo que "no hay pruebas concluyentes que aseguren su presencia en el lugar de los hechos". Insistió en que las planillas oficiales de Aguas del Norte, donde se desempeña uno de ellos, y la declaración de los testigos son contundentes.

"La acusación no tiene certeza ni nada que los incrimine de una manera clara"

Además, adelantó que fundará su pedido con documentación y testimonios que probarán que los tres hermanos Saavedra "no estuvieron en el momento del crimen en Vaqueros a la hora que se estima se produjo el violento crimen de Jimena Salas”.

El defensor dijo que incluso la foto del perrito que se viralizó como sustento de la acusación está en tela de juicio, al aportar la familia de los acusados una foto de su mascota que si bien tiene similitud, tal parece que no es el mismo animal, por lo que solicitarán una pericia.

En tanto, sobre Javier Saavedra, el más comprometido, dijo que "está a la espera de una explicación científica acerca de los ADN, porque tenemos pruebas que el día y hora que se produjo el crimen de Jimena Salas mi defendido se hallaba trabajando en villa Floresta y para ese caso aportamos un video del festival realizado el día 28 en horas de la tarde y los testigos que podrían probar que el 27 de enero del 2017 estaban trabajando para ese festival que finalmente se realizó".

Luego, para reafirmar su postura, dijo: "En cinco años mis defendidos no hicieron nada para eludir la Justicia y no es verdad aquello de que Javier Saavedra estuvo huyendo o escondido en Santa Victoria, sino por el contrario, estuvo realizando tareas de la profesión que estudió, cuyo trabajo, incluso, fue visualizado por la televisión nacional, en donde las imágenes y la suya recorrieron el mundo. No creo que esa sea una forma de ocultarse", reflexionó. .