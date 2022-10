Marcelo Tinelli se va de El Trece: "No tiene contrato de continuidad"

Según se supo en los últimos días, Marcelo Tinelli ya no formará parte de El Trece. Lío Pecoraro y Fernando Piaggio dieron la primicia en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) y dieron detalles al respecto.

Por qué Marcelo Tinelli se va de El Trece

"Era impensado que se vaya de Canal 13, pero al día de hoy, Marcelo Tinelli no tiene contrato de continuidad con el canal del sol. Se incendiaron las relaciones entre Tinelli por culpa del Grupo Clarín", aseguró Lío Pecoraro. "Deja el canal a fin de año, no hay contrato, no hay continuidad y tampoco intenciones de retenerlo para que se quede", agregó.

A su vez, desde El Run Run del Espectáculo analizaron que estarían haciendo una campaña en su contra, ya que en los últimos días circuló una noticia falsa que fue replicada por el diario Clarín y La Nación. Además, hicieron hincapié en que este conflicto entre el conductor y el Grupo Clarín viene desde hace muchos años.

"Sabemos que Marcelo es fanático de la televisión de aire, pero me llega información que quiere experimentar por plataformas digitales, que se utilizan mucho hoy en día", agregó Piaggio.

Cabe señalar que actualmente Marcelo Tinelli está al frente de Canta Conmigo Ahora (El Trece), el reality que va por su segunda temporada y que termina en diciembre del corriente año. A su vez, el conductor viajará al Mundial de Qatar dentro de las próximas semanas, motivo por el cual, trascendió que lo reemplazaría Manuel Wirzt en las emisiones que no sean grabadas con anterioridad. /Exitoina