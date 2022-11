Nuevo aumento de la nafta, ¿cómo enfrentan esta situación los salteños?

Por quinta vez en el año, volvieron a aumentar los combustibles. En esta oportunidad, subieron entre un 6% al 8%. Desde las 00 de hoy ya se pueden ver los precios nuevos en los carteles de YPF, la principal petrolera del país, y a lo largo del día se verá en el resto de las compañías.

El litro de nafta premium subió un 61% en lo que va del año, mientras que la nafta súper escaló menos, alrededor de un 52%. El gasoil acumula un 74% de ajuste, con la variedad premium subiendo por arriba de ese porcentaje.

Ahora el tema es que todo sube, y, como sabemos, el precio de los combustibles repercuten sin lugar a duda en todo lo demás: alimentos, transporte, medicamentos, carnes, y demás productos y servicios que necesitan en su proceso productivo o traslado, nafta.

Entendiendo esto, le preguntamos a nuestros seguidores y seguidoras de Instagram cómo harán para enfrentar este nuevo golpe a bolsillo. Muchos de ellos respondieron que se ven obligados a disminuir su consumo.

Otra opción en la encuesta era “no me queda otra que pagar el aumento”, y un total de 24% de las personas la eligió. Por último, y la más votada, fue “sale colectivo”, entendiendo que por el momento el valor del boleto no se modificará y hoy es una de las opciones “más económicas” que la gente encuentra.

Lo cierto es que no hay nada cierto. No sabemos qué va a pasar en los próximos días ni meses, pero la queja de los salteños y las salteñas es la misma en todos los sectores: ya no alcanza.