Asumió el nuevo gerente del Hospital San Vicente de Paul en Orán

En un acto desarrollado en el hospital de cabecera del departamento Orán, San Vicente de Paul, el ministro de Salud, Juan José Esteban, puso en funciones como gerente general al médico Omar Iván Soria.

“Es una satisfacción poner en funciones al nuevo gerente de este hospital, que muestra compromiso, idoneidad y experiencia, y que además ha sido elegido por sus pares y todo el equipo hospitalario”, dijo el ministro Esteban, acotando que “nada es mejor que democratizar la elección del gerente en los hospitales de Nivel 4 de complejidad del norte provincial”.

Al comentar sobre la situación de la institución comentó que: “Muchas veces la necedad no deja ver la realidad, todo lo que se ha invertido en el hospital de Orán; ambulancia, obras de infraestructura, equipamiento, insumos, ha sido una inversión muy importante en cañerías, electricidad, ascensores, infraestructura de quirófano”.

Esteban ratificó que “el apoyo del Ministerio a la gestión de Soria será de forma permanente e integral, como fue con la gerente saliente”.

Por su parte, Soria aseguró que: “hay mucho para hacer, pero no es de un día para el otro; pondremos todo nuestro esfuerzo para brindarle a la comunidad toda la asistencia con la calidad que merece”.

“Es un hecho histórico y muy emotivo. Muchos compañeros han confiado en este equipo, lo que significa que vamos a contar con su apoyo y, mientras más seamos los que tiran para el mismo lado, más rápido vamos a avanzar”, continuó.

“En lo personal es un gran desafío y un honor estar al frente de mi hospital, el que me formó como médico, el que me dio todo lo que tengo. Me reconforta en gran medida recibir el apoyo del ministro Esteban y de su gabinete. Eso me deja muy tranquilo, trabajaré con toda la seguridad de que voy a poder llevar adelante todos los planes que tengo para este hospital”.

Debemos recordar que el nosocomio local recibió duras críticas en el último tiempo, algunas inclusive llegar al Senado de la mano del legislador Cura.

En esta línea también se debe destacar que los vecinos de San Ramón de la Nueva Orán denunciaron hace una semana esperar alrededor de 12 horas para ser atendidos, y que el hospital no contaba con traumatólogos. Es por esto que Soria prometió solucionar la falta de recursos humanos, aunque también deberá afrontar los casos de Hantavirus, Tuberculosis y Gripe A reportados por la gerencia anterior.