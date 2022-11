Bullying en las escuelas: “Es muy importante no quedarse callados y empatizar con la víctima”

La secretaría de Derechos Humanos lleva adelante talleres socioeducativos para todos los niveles, con el abordaje del bullying, ciberbullying, grooming y otras temáticas desde el enfoque de los derechos fundamentales.

En diálogo con InformateSalta, la psicopedagoga Mariana Fernández, a cargo de la actividad, detalló que trabajan principalmente con el alumnado y hablan sobre las características del bullying y sus actores: la víctima, el victimario, la persona que por miedo a ser una víctima se acopla con el victimario y los compañeros que no se meten.

“Es importante no quedarse callados, no decir mientras yo no lo haga, no me meto, sino ponerse en el lugar del otro, empatizar con la víctima sobre todo, porque es una persona que tiene seguramente el autoestima baja, es una persona que a causa del acoso no se anima a decirlo, no puede hablarlo, quizás no tiene con quien. Por eso hablamos de la importancia de hablar con un adulto de confianza, de poder decírselo al maestro, si ellos se dan cuenta que el compañero no habla, es por algo, que ellos sean la voz de aquel que no puede hablar”, dijo.

En este sentido, hablan también sobre la autoestima. “Tanto la víctima como el victimario, ambos tienen una autoestima baja, quizás problemas en su hogar. La diferencia es que el victimario lo que hace, para sentirse bien, tiene que hacer daño o humillar a alguien, para que le tengan miedo, para que no se la agarren con él”, detalló.

Asimismo, opinó sobre el video que se viralizó de una madre de Río Negro quien, cansada del acoso que sufre su hijo, se acercó al aula para enfrentar y golpear a su agresor. Consideró que, en este caso, lo primero que hay que determinar, son las fallas que hubo en el proceso y aseguró que cada institución tiene su propio protocolo de actuación.

“En este caso, si el que falló fue el director, el Ministerio tiene que sancionarlo. Está muy mal que una madre golpeé a un niño y delante de todo el mundo, que ejemplo está dando. Pero el primero que tiene que saber la situación es el docente, por eso nosotros le decimos a los chicos que le cuenten al docente lo que está pasando, por eso se hablan estos debates, charlas, talleres, todo lo que es referido a la prevención. Tenemos hablar y por supuesto nunca enfrentar a la víctima con el victimario, porque no va hablar, tiene terror de que el bullying sea peor. Se habla con cada parte por aparte y se trabaja con la familia”, expresó.

En relación al agresor, explicó que muchas veces el que cae en esta práctica lo hace o porque sufre violencia intrafamiliar o porque está pidiendo auxilio por alguna situación. “Quizás no tiene malos padres, pero quizás no le están dando la atención que el niño necesita, entonces llama la atención a través de la violencia golpeando a los compañeros”, manifestó.

Además, resaltó la importancia del compromiso de los padres en la lucha contra la problemática y lamentó que muchas veces eso no sucede. “Hay instituciones que nos dicen que llaman a reunión de padres y de todo el colegio van 5 padres nada más y son los padres que están siempre presentes, que los hijos no tienen problemas de conducta y los padres que deberían ir, no van nunca. No existe un compromiso y aparte no se quieren hacer cargo o no quieren que los acusen”.

También subrayó la importancia que los docentes se fijen en los niños y promuevas los derechos que tienen, según lo establece la Ley 26.061, en cuyo artículo 9 habla del derecho a la dignidad y a la integridad personal y a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio.

Finalmente, contó que a través de estos talleres reciben denuncias por parte de alumnos que sufren bullying y comentó sobre una situación puntual. “En una escuela de Vaqueros, los chicos nos vinieron a comentar lo que estaban sufriendo y dieron nombres de quienes eran los chicos que estaban ejerciendo ciberbullying, le sacan fotos desprevenidos y las publican. Así que lo hablamos con la directora, así que va a reunir a los padres”, concluyó.