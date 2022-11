La ex amante del rey Juan Carlos I ventiló sus secretos más sórdidos

La examante del rey Juan Carlos de España, Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, ventiló los secretos de su relación con ex monarca, al que calificó de "desquiciado" que solía llamarla hasta diez veces al día a su oficina con un nombre falso.

La aristócrata y empresaria danesa mantuvo una relación de cinco años con el rey emérito, entre 2004 y 2009 y ahora está dispuesta a contar todos los detalles de esa agitada experiencia en un podcast titulado ‘Corinna and the King’.

Hablando con el periodista Bradley Hope, Corina dijo que “se sentía su esposa” con Juan Carlos de Borbón, al que describió como el “esposo de su corazón”, a pesar de que él está casado desde hace 60 años con la reina Sofía.

Describiéndolo como "jovial, bromista, risueño, muy agradable, divertido y bastante persistente", Corina dijo que su amante fue "uno de los mayores seductores en el mundo real".

Corinna estaba casada, pero separada, de su segundo esposo el príncipe Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn y tenía dos hijos cuando conoció al rey en la finca del duque de Westminster en el sur de España, ‘La Garganta’. Ambos había sido invitados a una partida de caza y por la noche dijo que ella impresionó al rey al romper el protocolo real y dejar la mesa antes de que él hubiera terminado de comer.

Desde entonces el intercambio fue intenso y el rey comenzó a enviarle flores y cartas de amor todos los días. Además, el monarca la llamaba “10 veces por día” a su oficina de Madrid, usando el nombre falso de “Mr. Sumer”, un acrónimo de “Su Majestad El Rey”, y aunque Corinna fingía que se trataba de una llamada de negocios, dijo que sus colegas reconocieron la voz "retumbante y distintiva" de Juan Carlos.

"Nunca me había sentido tan vinculada a alguien. En mi corazón, él era mi esposo"

Al año siguiente, la empresaria se divorció de su esposo y su romance con el rey Juan Carlos comenzó a intensificarse, pero la ruptura llegó en 2009. Aunque dijo que ella no tenía ningún dilema moral al saber que el rey era un hombre casado, admitió que "cada vez tenía más claro él llevaba no sólo una doble vida, sino una quíntuple".

Al rey "le encantaba la informalidad y la calidez de tener un fin de semana así, fuera de protocolo y de la complejidad del matrimonio, siendo él mismo”, explica Corinna.

En cuanto a la naturaleza de su relación, explicó: "Cuando lo llaman aventura y me describen como amante no es que sea despectivo, es que no describe la realidad y amplitud de esta relación. Nunca me había sentido tan vinculada a alguien. En mi corazón, él era mi esposo".

Desde que se separaron, Corinna afirma que el ex monarca la espió, la acosó y hasta la amenazó para que le devolviera 65 millones de euros que él había transferido a su cuenta bancaria en 2012. "Hay algo bastante desquiciado en él y algo bastante despiadado. Se trata de la autopreservación. Imagina que alguien que dice que eras el amor de su vida te inculpe en una investigación criminal", dijo Corinna.

El rey que de las 5.000 amantes

Juan Carlos de Borbón fue rey de España desde 1975, cuando murió el general Franco, hasta su controvertida abdicación en 2014. Durante todo ese tiempo, y a pesar de estar casado con la popular reina Sofía, se dijo reiteradas veces había llegado a tener “más de 5.000 mujeres”.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la ex reina de belleza convertida en actriz Barbara Rey, la actriz Olghina Di Robilant, la cantante española Sara Montiel y la princesa italiana María Gabriela de Saboya son solo algunas de las mujeres con las que, según varios biógrafos, el rey mantuvo relaciones extramatrimoniales.

Según sus biógrafos, María Gabriela fue el primer gran amor en la vida de Juan Carlos, pero la familia se opuso a emparentar con los exiliados reyes de Italia.

En 2020, Corinna había contado que, según le dijo el rey emérito, su boda con la reina Sofía fue "arreglada" por el jefe de Estado español Francisco Franco, porque María Gabriela era considerada demasiado liberal.

Más tarde, después de su entronización, Juan Carlos se separó de su esposa después de que la reina lo encontrara en una posición comprometedora con Sara Montiel, aunque ella negó haber alguna relación con él.

En octubre del año pasado, un ex jefe de policía, el comisario José Manuel Villarejo, reveló en una audiencia parlamentaria que el ex rey llegó a ser "inyectado con hormonas femeninas para controlar su deseo sexual desenfrenado", que preocupaba al gobierno.

Villarejo, que actualmente está siendo enjuiciado por un caso de chantaje, dijo, según el diario The Times, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) “inyectó hormonas femeninas y bloqueadores de testosterona para controlar su libido porque se consideraba un problema de estado”.

El historiador español Amadeo Martínez Inglés publicó años atrás un libro titulado ’Juan Carlos: El rey de los 5.000 amantes’, donde afirma que el monarca tuvo 62 amantes en un solo período de seis meses, y durante su "período apasionado" entre 1976 y 1994, y se había acostado con 2.154 mujeres.

La periodista española Pilar Eyre, afirmó incluso que el rey intentó acostarse con la princesa Diana de Gales cuando ella tenía solo 25 años y visitó España con su familia. La propia Diana negó que hubiera sucedido algo, pero años después admitió que, si bien el rey libidinoso era "encantador", podía ser "un poco demasiado atento".

Sumergido en escándalos, Juan Carlos abdicó al trono en 2014, y aunque se mantuvo en actividad durante los siguiente años en 2020 se retiró de la vida pública y anunció que se exiliaría a Abu Dhabi “para no molestar a la Corona”. /Perfil