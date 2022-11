Asientos vacíos, denuncias y polémica: porqué ir en tren a Mar del Plata “es más difícil que la figurita de Messi”

Querer comprar un pasaje en tren de larga distancia puede ser una experiencia frustrante hoy en la Argentina. Las quejas se repiten, la polémica va en aumento y promete estallar definitivamente a mediados de mes, cuando se pongan a la venta los boletos a Mar del Plata para la temporada de verano 2023.

“Es como comprar las figuritas del Mundial. Y conseguir un pasaje a Mardel es como tener la de Messi. Sé que hay gente que viaja. Yo nunca pude”, compara un usuario. Desde Trenes Argentinos, compañía que gestiona y opera el sistema ferroviario en la Argentina, aceptan la analogía futbolera y atribuyen el desborde a un combo compuesto por el bajo precio de los pasajes, desinversión y la guerra en Ucrania. Sin embargo, hay una nube espesa entre las explicaciones oficiales y las sospechas.



Polémica con los trenes de larga distancia: “Hay formaciones que viajan semi vacías”

El debate se recalentó esta semana a partir de la denuncia penal realizada por Juan Aicega, exdiputado del PRO, en el Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata. “Existen sospechas de irregularidades en las ventas de pasajes desde hace mucho. Nadie puede conseguir a través de la página ni de la boletería. A las dos horas están completamente agotados. Sin embargo, vemos formaciones que viajan semi vacías”, señala el dirigente en charla con TN.

“Viajo una vez por mes. El año pasado era mucho más fácil, había más disponibilidad. Este año es muy complicado. Apenas anuncian la venta, entro y nunca hay pasajes. En la primera hora, eh. Es raro, pero es así”, aporta una usuaria luego de haber invertido tiempo en vano frente a la web de compra.

Todos los meses, Trenes Argentinos habilita la venta online o por ventanilla para fechas cercanas. La oferta de destinos es muy variada: Buenos Aires, Mar del Plata, Pinamar, Pehuajó, Bragado, Nueve de Julio, Junín, Córdoba, Tucumán, Villa María y Cañada de Gómez, entre tantos.

El tren a Mar del Plata tiene dos frecuencias diarias y parte desde Constitución.

Son servicios muy económicos en comparación con otras vías de transporte. En el caso de Mar del Plata, un boleto en primera cuesta $900, mientras que un pasaje en micro se vende arriba de $5000 y uno en avión supera los $20.000.

Amén de que una familia entera pueda viajar en tren con un costo más bajo que un boleto individual en ómnibus, la fiebre se aceleró a fines de año pasado, cuando comenzaron a viralizarse -fundamentalmente desde los canales oficiales y a través de influencers de viajes- imágenes que exhibían las comodidades de los coches de larga distancia en los viajes desde y hacia la Costa Atlántica.

Tan vieja como efectiva, la combinación entre bueno, bonito y barato multiplicó la demanda y, con ella, la frustración de quienes se quedan en el intento. “En este momento no contamos con pasajes disponibles para la fecha seleccionada. Te recomendamos volver a consultar la disponibilidad más adelante, porque habitualmente se liberan pasajes cerca de la fecha de viaje”, es el aviso que recibe la mayoría.

Una pasajera que viaja repetidamente durante el año menciona que ya tiene tips para la compra. “Si viajo un viernes, el jueves a primera hora entro a la página de venta de pasajes y me fijo. Si veo que no hay disponibilidad, lo que hago es actualizar la página. Lo hago constantemente durante una hora. Y siempre algo aparece”, cuenta.

En simultáneo, las repetidas fotos que muestran asientos vacíos nutrieron las sospechas: ¿Qué pasa con la venta de pasajes en trenes de larga distancia? ¿Por qué es tan difícil conseguirlos?

Los pasajes a Mar del Plata para noviembre se pusieron a la venta el 6 de octubre y se agotaron en un rato. (Foto: captura de pantalla)

"Hay gente que viaja. Yo nunca pude". Quejas de usuarios por la falta de pasajes. (Foto: captura de pantalla)



Trenes de larga distancia: los números del conflicto por la falta de pasajes

“Los trenes viajan con un 90% de ocupación. Solo hay un 10% que compra pasajes y no viaja. Esto no es de ahora. Históricamente fue así”, señalan desde Trenes Argentinos a TN. “Es tan barato el pasaje, que a alguien que paga 1000 pesos por uno y luego no viaja, le cuesta más hacer el trámite de devolución que perder el dinero”.

El vocero de la firma que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación menciona que hay “muchos usuarios que bajan y suben en las paradas intermedias”. Por eso, remarca que “tener una foto con asientos vacíos no es difícil”.

“El tren que conecta General Guido con Pinamar tiene 120 butacas -ejemplifica-. Mucha gente que viene de Buenos Aires se baja ahí. Y es muy difícil que en Guido te suban otras 120 personas y completen la formación hasta Mar del Plata. Lo mismo sucede con el recorrido inverso, y es difícil que el tren hacia Buenos Aires salga lleno desde Mar del Plata”.

Trenes Argentinos menciona que en lo que va de 2022 viajaron más de 2.300.000 pasajeros en coches de larga distancia. De ese total, más de 900.000 usuarios lo hicieron desde y hacia Mar del Plata. Rosario, con 300.000 boletos vendidos, ocupa el segundo lugar del podio.

Los boletos para transportarse hacia la Ciudad Feliz durante noviembre se pusieron a la venta el 6 de octubre y a las pocas horas ya se habían agotado. “Hay muchos asientos vacíos cuando supuestamente están todos los pasajes vendidos. Tengo testimonios directos, filmaciones. Es una realidad que afecta a miles y miles de personas. Si afectara a unos pocos, sería más fácil disimularla”, resume Aicega, miembro de la comisión de Transporte en la Cámara baja entre 2015 y 2019. Y concluye: “Si la venta fuera transparente y los trenes viajaran llenos, nadie se quejaría”.

Desde la compañía señalan que hay -en promedio- 4000 búsquedas de pasajes por hora. Por lógica, los días más solicitados son los viernes, sábados y domingos. Cada formación tiene 388 butacas disponibles y hay dos servicios diarios a Mar del Plata, a los que se suma un refuerzo que sale los viernes desde Constitución y vuelve los lunes a la madrugada. El universo de la demanda, está claro, es mucho más amplio que el de la oferta.

“Es real que no se consiguen pasajes. No es real que los compran los micros para sacarlos de circulación, como se dice”, subraya la fuente de Trenes Argentinos. “Los pasajes son nominales y pueden comprarse hasta ocho por persona. No solo necesitás el DNI, sino también el número de trámite. Incluso si una empresa de micros pusiera a varias personas con ocho documentos cada una para comprar, sería antieconómico”, argumenta.

Juan Aicega, exdiputado del PRO, radicó una denuncia en la Justicia federal. (Foto: captura de pantalla)



Verano 2023: cómo será la venta de pasajes en trenes de larga distancia

La demanda insatisfecha es atribuida también a la desinversión y a la guerra en Ucrania. “En 2019 había 42 coches que no se usaban. Estaban desguazados y las partes se usaban como repuesto para las formaciones circulantes”, aduce la firma. “A partir de un convenio con China, empezaron a llegar los repuestos y 20 de esos trenes se recuperaron. Faltan recuperar 22 más. Estaban todas las licitaciones hechas, pero con la guerra se frenaron porque no podía garantizarse el envío de materiales”.

Para diciembre, en coincidencia con la llegada de la temporada estival, Trenes Argentinos anuncia un sistema de confirmación de viaje. Si la persona que compra el boleto no lo valida 24 horas antes a través de un código QR, la plaza se pondrá a la venta nuevamente.

Además, evalúan lanzar desde mediados de mes la venta para diciembre, enero e incluso febrero. Y sugieren que habrá días especiales para cada destino: “Un día se van a vender los pasajes para Rosario, otro día a Mar del Plata, al día siguiente Junín. Queremos evitar que la web colapse con la demanda”. /TN