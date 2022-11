¡Éxitos! Doña Rosa representará a Salta en el concurso de la empanada argentina en CABA

Será este sábado cuando en la Ciudad de Buenos Aires se elija la mejor empanada de Argentina, en una competencia que contará con un representante de cada provincia, en lo que promete ser una fiesta para celebrar una de las comidas más populares del país, siendo la señora Rosa Morales quien representará a Salta.

La tercera edición de este evento, organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, será a metros del obelisco y tendrá a 24 participantes por cada distrito del país, cuya selección estuvo a cargo de Pietro Sorba, periodista y crítico gastronómico, y la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE).

Será para este 12 de noviembre que Rosa, una salteña de 61 años oriunda de Chicoana, pondrá todo su esfuerzo y dedicación para dejar en claro que sus empanadas, hechas de forma casera y con todo el amor que merecen, no solo son las mejores de su localidad, sino que son las mejores del país, remarcando que Salta marca tendencia y presencia con su platillo tradicional insuperable.

Palpitando el encuentro InformateSalta dialogó con la participante quien contó que llegó a este certamen gracias a su hijo. “Yo no me anoté, me anotó mi hijo, él me dice mamá en Instagram dice que se hace la fiesta de la empanda, te voy a anotar”, me anotó y creó una historia de cómo comencé a hacer empanadas, luego me llamó el encargado y me dice que voy a representar a Salta”, sintetizó cómo fue elegida.

La mujer agregó que comenzó a vender este platillo para juntar dinero para su hijo y solventarle los gastos del viaje de egresados, alcanzando el objetivo. “Voy a hacer lo que sé hacer, es mi trabajo, yo no tengo un local sino que vendo desde mi casa, todos los días hago empanadas, todos los fines de semana las vendo”, comentó la concursante.

Ya palpitando el certamen, dijo que apenas llegó a Buenos Aires comenzó a tener las típicas charlas que rivalizan la empanada salteña con la jujeña, por ejemplo. Sin embargo ella se lo toma con humor y espera dejar todo de sí en la competencia. “Ojalá que Dios no me de nervios y pueda hacerlo”, se mostró expectante esperando galardonarse con alguno de los tres galardones que se otorgarán.

Sobre el evento

Un jurado de expertos en empanadas será el encargado de elegir al ganador o ganadora, quien evaluará la preparación de la masa, la preparación del relleno, el repulgue y la cocción en los dos tipos de empanadas que deberán presentar los concursantes: tradicional y vegetariana. También deberán realizar un desafío sorpresa.

El Ministerio de Cultura de la Ciudad programará shows musicales que tendrán al folklore como gran protagonista. Entre ellas la banda Los Tabaleros, la flautista Laura Molinas, el grupo de percusión Banda Cafundó y el rapero Under MC. El cierre de la jornada será de la mano del cantautor Jorge Rojas. Habrá un espacio para niños ubicado sobre Diagonal Norte entre Maipú y Florida, que contará con una plaza inflable donde podrán disfrutar de inflables y un pelotero.