Salta se ubica entre las provincias con más adopciones, se concretan entre 30 y 35 por año

El miércoles se celebró el Día Internacional de la Adopción, jornada en la que se busca concientizar sobre el tema. En ese marco, Profesional FM se comunicó con Matías Palomo, psicólogo del registro de adopción de la provincia.

Palomo aseguró que Salta es una de las provincias con mayor cantidad de adopciones plenas por año en todo el país, ya que se registran entre 30 y 35 desde 2014 hasta la actualidad. Sin embargo, remarcó la importancia de continuar discutiendo algunos conceptos.

El psicólogo dijo que hay que “romper” con la idea de solamente adoptar bebés sanos y no adolescentes, con discapacidad o con enfermedades crónicas, ya que toda persona sin padres biológicos tiene el derecho a ser parte de una familia.

En este contexto, sostuvo que hay muchas personas inscriptas para adoptar personas de entre 0 y 3 años, pero no hay procesos adoptivos. Al contrario, confirmó que existen 26 expedientes con declaración de adopción firme para niños mayores o con enfermedades, pero no hay familias inscriptas para ellos.