Peña respondió a Kosiner: "Estamos en los 3 o 4 destinos con mayor ocupación"

Ante las erróneas expresiones de un ex diputado, que lamentablemente solo busca rédito político o mediático con las mismas, va este hilo con información objetiva.

Ante las erróneas expresiones de un ex diputado, que lamentablemente solo busca rédito político o mediático con las mismas, va este hilo con información objetiva. — #MarioErnestoPeña (@mepsalta) November 15, 2022

El @gobiernosalta que conduce Gustavo Sáenz tiene una clara política turistica, que representa un 9.5% del PBI, y genera casi 50 mil puestos de trabajo en forma directa e indirecta.



- Año 2019, 2 millones de turistas, como dato histórico ( tomando datos como arribos turísticos ) Año 2022, a Octubre 1.7 millones de turistas ( tomando solo aquellos turistas que pernoctan en algún establecimiento habilitado )



- Año 2022, 4 rutas aéreas nuevas dentro de la Argentina, histórico en conexión directa con el país, sumado 1 ruta internacional a San Pablo, que hoy nos permite crecer en mercado brasilero.



- El 2022 hemos llevado adelante promoción presencial, dentro de la Argentina, en todas las regiones del País, también dato histórico, por ejemplo la promoción de Salta por 1ra vez fue a la Patagonia.



- Fuerte presencia y acciones de promoción internacional, en todos los países limítrofes, entendiendo post pandemia, serian los primeros en recuperar la actividad. Hoy vemos indicadores también históricos de Uruguay y Brasil.



- En los mercados más lejanos, como los Europeos, junto al Norte Argentino y la @camaradeturismo hemos logrado , que todos los operadores internacionales, incluyeran el norte y nuestra provincia, en la venta del destino, los últimos 2 años, en las 4 ferias más importantes del mundo.



- Hablando del Norte Argentino y sus comparaciones con otras provincias, dato que no vale mucho analizar, desde nuestro Gobierno creemos en la potencia del Norte para crecer todos.



- Si en base a esto podemos decir, que si miramos cifras de previaje, booking, indicadores del Indec en base a ocupación, Salta no tan solo lidera la región, sino que también estamos en los 3 o 4 destinos con mayor ocupación en la Argentina.



- Pero también podemos mirar un poco más allá, el 2023 se licitará obra aeropuerto, llevaba al menos 12 años de atraso, hemos iniciado obras en ruta 40, pero también el jueves estaremos inaugurando obras en Campamento Vespucio, o iniciando obras turísticas en Urundel.



- El turismo de reuniones, como otro caso testigo, no tan solo hemos recuperado el Centro de Convenciones de Salta post pandemia, en mejores condiciones edilicias que el 2019, sino que en pocos días iniciamos las obras del nuevo Centro de Convenciones de Cafayate.



- Plan 50 destinos, junto a municipios, y en trabajo con el gobierno nacional, 14 obras turísticas, de norte a sur y de este a oeste , iniciarán en los próximos 60 dias, con mirada federal.



Para ir cerrando, después de volver en esta actividad que paro al 0, me siento orgulloso del trabajo que junto al sector privado y equipo del gabinete del @GobiernoSalta logramos, que el 98% de las pymes turísticas pasara la mayor crisis de la historia del turismo en el mundo.



Pero hay dos cosas que aprendí del Gobernador @GustavoSaenzOK , una mostrar las cosas realizadas, y no palabras al viento, y dos la humidad que debemos tener todos, para aportar y construir una mejor calidad de vida para cada uno de los salteños.



Con esa misma humildad, le digo que aquel que hace se equivoca, y si en algo ud considera que podemos mejorar, o modificar rumbos, será un placer recibir esos aportes cuando así lo crea conveniente, desde ya puede contar conmigo para eso.