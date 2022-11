¿Cómo tiene que hacer Scaloni para remplazar un jugador de la lista 26 para el Mundial?

Después de las declaraciones de Lionel Scaloni al término del partido ante Emiratos Árabes dejó al pueblo argentino asustado ya que puso en duda que haya cambios de último momento en la lista de 26 jugadores para el mundial que comienza el domingo. El reglamento de la FIFA aclara que ante una lesión en la previa de la Copa del Mundo, los seleccionados tendrán la posibilidad de incorporar a un jugador, aunque con un máximo de 24 horas antes su debut.

Con las horas contadas para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, los seleccionados apuntan a llegar de la mejor forma y a evitar, ante todo, que alguno de sus jugadores convocados sufra alguna lesión que los margine de la cita máxima. Pero como los imponderables están presentes en el fútbol, esto puede suceder y, en ese caso, los entrenadores cuentan con la chance de reemplazar al futbolista afectado antes de que arranque el certamen.

El reglamento dice de manera textual lo siguiente "solo podrá reemplazarse a los jugadores incluidos en la lista definitiva en caso de lesión o enfermedad grave (será la Comisión de Medicina la que certifique que está imposibilitado de poder participar) y antes de las 24 horas previas al inicio del primer partido de su selección”.

Por otro lado, el ente que rige el fútbol a nivel mundial también dejó en claro que el futbolista elegido no necesariamente tiene que estar en la lista provisional o de "reserva" y que deberá llevar el mismo número de camiseta de quien sale. Esto quiere decir que una vez comenzado el Mundial de Qatar 2022, las selecciones no podrán reemplazar a un jugador que se haya lesionado. No obstante, cabe destacar que la FIFA permitió ampliar la lista de los planteles de 23 a 26 jugadores, sobre todo para tener más margen de maniobra ante este tipo de imprevistos.