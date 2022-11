"Beboteo": Marianela Mirra posó en ropa interior desde la intimidad de su casa

Definitivamente, Marianela Mirra es una de las mediáticas más reconocidas en el último tiempo. Desde que estalló Gran Hermano 2022, al ex participante del reality viene generando mucha repercusión en las redes sociales.

En esta ocasión subió una pícara foto en donde beboteó desde la cama acostada y enamoró a los fanáticos. La ganadora del reality del 2007 lució un conjunto de lencería blanco con un escote super profundo, y al look le agregó un collar de perlas.

Tras posar frente a las cámaras Marianela Mirra escribió: “Beboteo” y emojis riendo. De esa manera logró enamorar y generar repercusión en su cuenta de Instagram, donde la elogiaron de pies a cabeza:

“Diosa”, “Sos todo”, “Te amo”, “La número 1!", “Hermosa”, son algunos de los mensajes que recibe en cada uno de sus posteos.

Lo cierto es que algo que ha generado muchísima intriga en todos los fanáticos es que Marianela Mirra no está participando de los debates y eso se debe a que ella no quiere que le falten el respeto. “A mi no me suma dar una nota, no es de soberbia, tengo una vida fuera de Gran Hermano habría expresado. /La100