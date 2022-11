Se niega a ir a la entrega de diplomas de su hija porque juega la Selección: "No me hagás esto, quién fue el pel..."

"Te lo juro... pará que tengo al pel... cortando al pasto justo acá", arrancó el audio viral de un padre.

¿Por qué viral? Porque a través de las redes sociales comenzó a circular una nota de voz en la que un hombre le explica a su hija que no puede ir a su entrega de diplomas.

La particularidad del asunto reside en la fecha del trascendente evento para la vida de la joven.

Cae el sábado ¡cuando juega la Selección! Sí, el singular suceso ocurrirá el mismo día que los de Lionel Scaloni se miden contra México por la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022.

"¡Me saco un riñón y te lo doy! Lo que vos me pidas, pero no me hagas esto. Te lo pido por favor", continúo el papá de la piba.

No contento con ese "argumento", continuó: "Te amo con todo; Fui a lo otro, voy acá, pero no me hinches las pelotas, es un diploma de m...".

No quiere ir a la entrega de diplomas de su hija por el Mundial.

"Yo no fui a buscar mi diploma de la universidad, te lo juro. Preguntale a la abuela. Me chupa un huevo el papel; te acompañé desde el jardín de infantes hasta acá, no me rompas los huevos por un coso", aseveró aún más enfático este "personaje".

Por otra parte, remató: "Voy a hablar al colegio, están todos locos. Me parece una pelotudez; parece una joda, no me cabe dudas que hay pel... sueltos que no les gusta el fútbol".

Asimismo, le consultó: "¿Soy el único papá que le gusta el fútbol? ¿Los demás papás qué hacen, les gusta el hockey o danza artística?".

¿Qué le contestó la joven? Ese tramo del chat también se hizo viral.

"Pa, no entiendo qué querés que haga, no se puede cambiar. Lo puso el colegio y los otros papás no se quejaron. Solo dos o tres dijeron que no pueden, pero que irían y vería el partido en el celular". /Crónica