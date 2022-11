San Lorenzo: Lo despidieron luego de 39 faltas y se encadenó a la Municipalidad

Una postal poco usual sorprendió a todos en la Municipalidad de San Lorenzo, es que un ex empleado decidió encadenarse dado que, según lo relatado a TelefeSalta, Rodrigo llegó a esa decisión luego de haber sido "despedido sin causa" y "no obtener respuesta por parte del intendente".

El hombre acusó ser víctima de una "persecución política" y detalló que el miércoles se presentó a trabajar y fue notificado de su cesantía, "en la nota decía que era por llegadas tarde".

"El jueves me presento a hablar con el intendente que supuestamente llegamos a un acuerdo. Me dice que el día viernes me iba a tener una respuesta. Cuando vengo a la municipalidad el no se presentó porque tenía una inauguración. Me presente hoy y la secretaria me dice que está de viaje que vuelve el martes", explicó sobre las razones que lo llevaron a encadenarse en medio del edificio comunal.

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas, Jorge Klix detalló que han llegado "a esta situación en dónde se han cumplido todos los pasos administrativos" luego de todo un proceso en que "por la falta de respuesta por parte del trabajador hemos llegado a esta situación".

"Desde el municipio no nos quedaba otra. El viene del período 2022 con 39 llegadas tarde injustificadas, con 4 faltas injustificadas. Ya fue sancionado en el mes de abril con una suspensión de 3 días, se le ha avisado", finalizó.