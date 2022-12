Caso Jimena Salas: "Nunca dijeron dónde obtuvieron la información que los hizo llegar a Saavedra"

En diálogo con InformateSalta, el abogado Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra cuestionó el procedimiento judicial y la investigación que lleva adelante en el caso. "En primer lugar voy a seguir diciendo que la verdad es hija del tiempo y la verdad la tienen los hermanos Saavedra. Verdad que se centra en que no han participado y no han cometido el hecho que le ha costado la vida a Jimena Salas, no la conocieron a ella ni a su familia", dijo.

En este sentido el letrado sostuvo que ya que no la conocieron, no existe motivo para el asesinato. Arancibia se mostró muy seguro de las pruebas que aportó a la causa y de "las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos celulares y computadoras que les fueron secuestrados" en las que no hay comunicación que se relacione a Jimena Salas.

- ¿Qué opina de las pruebas de ADN?

"El ADN lo tacho de trucho, totalmente trucho y lo vamos a demostrar con la contraprueba que vamos a hacer a través de peritos que ya estoy ofreciendo y el reenvió del material genético recogido del cubrecama de Jimena Salas".

"También quiero decir con toda la responsabilidad profesional, que saquearon varios teléfonos celulares y resultaron en pruebas de valor fundamental".

-¿Han aportado otras pruebas?

"He pedido una comparación, según estos magníficos investigadores el anzuelo para engañarla, para entrar en amistad o confianza, utilizaron un perro. Hay una foto dónde se ve un hombre de la cabeza para abajo, sosteniendo un perro. Hemos aportado fotos y filmaciones de la perrita que era de propiedad de Javier Saavedra y la novia a pedido de que realicen el cotejo y dan vueltas y vueltas a fin de que vean si esa perrita es compatible con la foto lo que negamos terminantemente porque ya hemos realizado a través de nuestros peritos que no concuerda con el pelaje, el diámetro y el color".

"Como hay un brazo, he pedido que le saquen fotos a Saavedra Javier de esa parte fisionómica para que realicen un cotejo, espero que lo hagan. Hemos traído testigos de su trabajo, el hace 10 años, a pesar de que mintieron de que eran vagos, él hace 10 años que trabaja y hemos pedido la planilla de asistencia. El 27 formó parte del personal y ese día ha trabajado. Como estos fiscales son dueños de las susceptibilidades y esta jueza de garantías que de garantías no tiene nada, he pedido para que no haya dudas las tareas que realizó"

- ¿Creé de alguna forma que la investigación esta direccionada?

"Nunca han dicho de donde recogieron la información más que creo diciendo que es una investigación en la que recibieron un llamado que los hizo llegar a los Saavedra".

"Todos los teléfonos de la familia de Saavedra, y seguro que los teléfonos de los testigos fueron hackeados. La ex novia comentó que no había continuidad en los mensajes".