Habló el nuevo ministro de Seguridad: “Mi lema es escuchar, consultar y luego decidir”

El gobernador Gustavo Sáenz confirmó hoy que Marcelo Domínguez, quien hasta hoy se desempeñó como juez de la Cámara de Apelaciones, asumirá en reemplazo de Abel Cornejo como ministro de Seguridad y Justicia.

“Tengo por lema escuchar, consultar y luego decidir. Vengo de una estructura donde se actúa de esa manera y también sé que la respuesta tiene que ser inmediata, no apresuradas, inmediata”, dijo en Domínguez en una entrevista que brindó a FM Pacífico. Contó que no esperaba el ofrecimiento y se sorprendió con el mismo, pero ya lo vienen charlando desde hace más de un mes.

“Salgo a cumplir otra función, donde sin dudas que el Ministerio de Justicia y también de Seguridad, son dos áreas, dos carteras. Lo veo que, si salgo de mi zona de confort, donde tengo una estabilidad absoluta y plena a un cargo donde la continuidad depende de una sola persona, pero el desafío me ha gustado, lo analicé y mucho. Me tomé mi tiempo y también el gobernador el suyo para analizar las charlas que hemos tenido, me ha ratificado su ofrecimiento el domingo”, dijo.

En este sentido, subrayó que no es una persona que tuvo una militancia política, pero sí tuvo responsabilidades dirigenciales. “Tengo 16 años en Gimnasia y Tiro, 4 años en el Colegio de Magistrados, 4 mandatos como consejero del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, se dio de esta manera y estoy convencido de que puedo estar a la altura de las circunstancias, a partir de la realidad, seguramente vamos a recibir muchas pálidas”, detalló.

Asimismo, aseguró que tiene presentes todos los proyectos que pretendía encarar Abel Cornejo e incluso mantuvo una conversación con él y lo llenó de elogios. “Es una persona de una capacidad superlativa, comprometida, empeñosa, yo en primer lugar lamento su ida, creo que el podía dar mucho, pero tomó la decisión que tomó, había que cubrir su cargo y buscar su reemplazante. Los ministros somos colaboradores del Poder Ejecutivo, entonces las decisiones hay que consensuarlas. Hasta que no asuma, no voy a hacer grandes anuncios”, expresó.