¡Casi un lujo! ¿Por qué es tan caro instalar un aire acondicionado en Salta?

En los últimos días, las temperaturas llegaron a superar los 39°C en la Capital salteña, sin aire acondicionado no se puede aguantar dentro de las casas, es casi una necesidad para poder sobrellevar la ola de calor, sin embargo, es casi un lujo comprar uno y la instalación sale una fortuna, ni el aguinaldo alcanza para “darse el gusto”.

Los productos a la venta son diversos como también lo son sus precios. De base, para comprar uno pequeño se necesitan $140 mil pesos. Sin embargo, no es un aparato que se enchufa y simplemente funciona, requiere una instalación especializada. La instalación ronda los $50 mil pesos.

Al respecto InformateSalta dialogó con Alejandra Abraham, dueña de la empresa VKA Clima, agente oficial Surrey y York, quien explicó a qué se deben los costos de la instalación y qué incluye una instalación adecuada.

“Principalmente se necesita una instalación básica de hasta 3 metros de distancia porque el nuevo gas ecológico necesita ése recorrido por las presiones, es lo que indica la ingeniería de fábrica. Este gas lleva el doble de presión que el gas que se usaba antes que era contaminante, se deben utilizar caños de cobre sin costura, se necesitan materiales de primera que son costoso”, indicó.

Además lleva dos cañerías, una de base y una de alta, ambas son aisladas de manera diferente porque uno va con temperatura ambiente y el otro va climatizado. Otra razón por la diferencia de precios es que una empresa que se dedica a la instalación tiene a los trabajadores en blanco, paga todos los impuestos, los trabajadores tienen seguro.

“Quizás un hombre que trabaja de manera independiente con su hijo cobra más barato pero no tiene seguro. Es importante que la gente sepa que los instaladores trabajan en altura, con electricidad, en condiciones de riesgo. La gente a veces no toma conciencia de que si un trabajador sufre algún accidente y no tiene seguro, son responsables”, dijo.

Para la instalación, las herramientas específicas también son caras. “Para hacer una pestaña adecuada en el caño de cobre para conectar con el aire, si la herramienta para hacer ese corte no es buena puede provocar pérdida de gas y eso después puede fundir el equipo”, explicó.

Abraham indicó que del precio total de instalación, el 15% es de ganancia de la empresa, aproximadamente un 35% de mano de obra y el resto de materiales. “Hoy el precio está muy alto porque el cobre es una commodity y por el problema de las importaciones hoy no hay cobre, estamos casi paralizados porque no hay aires, no hay cobre, los que tienen como distribuidores lo están cobrando un 80% más caro”, agregó.