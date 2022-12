Jubilados salteños, sorprendidos y molestos por la falta de atención en el PAMI

Con motivo del feriado nacional decretado por el Poder Ejecutivo de la Nación para la celebración del Mundial conquistado por la Selección argentina de fútbol, se informó que las agencias de PAMI de todo el país permanecerán cerradas durante toda la jornada.

Sin embargo, muchos jubilados salteños que no tuvieron acceso a la información, se vieron sorprendidos por la noticia al encontrar las puertas del organismo cerradas. “Yo no sé nada, no leí nada, no me han dicho nada”, se quejó una mujer.

La abuela manifestó que necesitaba hacer autorizar un estudio que le solicitó el médico a raíz de un dolor en el oído. “Venía a hacer un trámite, el oído mucho me jode y me duele”, comentó preocupada.

Finalmente, dijo que, a raíz de esta situación, tendrá que nuevamente volver a concurrir en la jornada de mañana pues necesita ser atendida con urgencia. “Voy a tener que volver mañana, yo vengo de San Antonio, pero no puedo más del dolor”, concluyó.