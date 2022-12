Vecinos de La Caldera enojados por la cantidad de animales sueltos en la ruta

A través de FMAries se pudo conocer una historia que pareciera sacada de película, un hombre impactó contra un animal sobre la RN 9 y tan solo algunos minutos más tardes y algunos kilómetros más adelante, su sobrino sufrió el mismo accidente.

Daniel Colque se comunicó con la radio para dar a conocer la terrible situación que se vive en la ruta de La Caldera, es que "de forma constante hay animales sueltos".

Ayer, mientras volvía desde su trabajo hasta su casa, "se me cruzó una vaca que salió de un loteo". Afortunadamente, a pesar de haber impactado con el animal, solo se deben lamentar daños materiales. Un dato que pareciera surreal es que, de acuerdo a Colque, le dijeron que después del accidente debería haber retenido al animal para poder hacer la denuncia. "Vos no podes hacer nada porque no tenés la marca de la vaca".

Al llegar a la comisaría, y a pesar de la respuesta tan extraña que recibió, notó que había solamente un oficial y que no disponía de movilidad. En vistas de la situación, y para que le realicen el control de alcoholemia correspondiente, se subió junto a su esposa y el oficial a su propio auto.

De camino a realizarse el test, descubrió un grupo de alrededor de 8 caballos que obstaculizaban la ruta, realizó la denuncia al 911, y continuó. "Demoré alrededor de 10 minutos en ir y volver. Cuando vuelvo me doy con una persona que había sufrido un accidente, cuando me acerco más veo que era mi sobrino. Sigue en terapia, él la sacó peor que yo pero esto no puede suceder más".

"Si no se soluciona el tema de los animales en la ruta, es la vida de los animales o las personas", sentenció.