A poco de finalizar el año, no hay pistas sobre Gastón Sanz: “Ya no sé dónde buscar”

Pese al incansable trabajo de la policía local y nacional, y la publicación de una recompensa, Andrés, padre de Gastón Sanz, quien desapareció el pasado 20 de febrero por la zona de Lesser, sostuvo que no hay nuevos datos sobre el paradero de su hijo.

"Dejé de buscar a mi hijo porque no sé dónde más buscar. En estos momentos la búsqueda está en cero. No tenemos ninguna pista de él, hace un mes que nadie nos llama", comentó con desánimo Andrés, a ConCriterioSalta.

El hombre no piensa rendirse con la búsqueda y espera que su hijo esté sano y salvo. “En este tiempo de fiestas se torna triste la situación de no tenerlo. Le pido a la gente que, si ven a algo que me avisen, eso sería un mínimo de esperanza”.

“Yo no dejé de buscarlo porque me rendí, sino porque ya no sé dónde más buscar, pero si alguien me da alguna pista yo agarro mis cosas y salgo a buscarlo”, aseguró.