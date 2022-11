Nueve meses sin Gastón: “En estos momentos la búsqueda está en cero”

Desaparecido el 20 de febrero en la zona de Lesser, se cumplen nueve meses de la desaparición de Gastón Sanz. Su padre, Andrés, comentó que la búsqueda se encuentra en cero y espera que su hijo esté bien.

El hombre aseguró a ConCriterioSalta que: "En estos momentos la búsqueda está en cero. No tenemos ninguna pista de él, hace un mes que nadie nos llama".

"Yo estoy atento a alguna pista, algún indicio sobre Gastón, pero ya no sé dónde más buscar. Con mi familia buscamos por todos lados y no tengo nada de nada", continuó diciendo el hombre cargado de emociones.

"Hace algunos días me llamaron de la Universidad Siglo 21 para hacernos entrega del diploma de procurador de Gastón. Uno tiene que seguir viviendo y es difícil recordar que te falta tu hijo. Yo sigo trabajando y cuando vuelvo a casa a todos lo que veo en la calle se me hacen parecidos a él, me detengo los veo de cerca y no es él. Ya no sé dónde más buscar”, dijo.

Pese a todo no perdió las esperanzas “lo que mi corazón quiere es creer que se fue y si así fuera, que esté bien. Nosotros lo vamos a estar esperando”.