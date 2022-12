Lali respondió al mensaje que le envió el joven acusado de acosarla en Qatar

Luego de la carta del joven acusado de acosar a Lali Espósito durante la final del Mundial de Qatar 2022, la cantante y actriz habló y aseguró que le cree.

En un mensaje que la intérprete de Disciplina le envió a Ángel de Brito, explicó que luego de ver el video que se viralizó, no cree que la actitud del joven, cuyo nombre se desconoce, haya sido intencional.

"La verdad, le creo. Vi el video y no sentí que fuera intencional", manifestó la artista en un mensaje que leyó al aire el conductor de LAM (América, lunes a viernes a las 20).

La imagen de un hombre apoyando a Lali Espósito en la final de la Copa de Mundo en Qatar 2022 generó un repudió generalizado.

Cabe recordar que Lali presenció el partido de la Selección Argentina contra Francia en el estadio Lusail, donde estuvo acompañada por Marley para grabar un capítulo de Por el Mundo: Mundial (Telefe).

Cuando transmitieron las imágenes por la pantalla de Telefe, los televidentes percibieron que antes del penal de Gonzalo Montiel que le dio el título a la Argentina, un joven se acercó demasiado a la cantante y la tomó de la cintura.

Las redes estallaron y definieron la situación como un acoso sexual.

Al llegar a la Argentina Lali habló y manifestó que lamentablemente es algo que sucede todo el tiempo.

"Mirá, mis amigas se suben al bondi para ir a laburar y lamentablemente también les pasa. Acá lo que sucede es que yo soy conocida, entonces llama la atención el hecho", expuso.

Y se mostró muy crítica: "Repudiemos todo lo que vemos todos los días, no solo lo que le hacen a una Lali Espósito en un video viral".

Lali Espósito regresó a la Argentina tras cantar el Himno Argentino en Qatar 2022. Foto: Movilpress.

Además, la ex Casi Ángeles también intercambió mensajes con Ángel de Brito y aseguró que no quiere opacar este momento con lo sucedido en la final. "No le quiero dar entidad a este episodio. Fue tan groso lo que viví y lo que me pasó con la convocatoria para cantar el himno que no quiero empañar esta situación hablando de eso", señaló.

Qué decía la carta del joven acusado de acosar a Lali Espósito

Luego, Lali se comunicó con De Brito y le envió el mensaje que recibió por parte del joven que aparece detrás suyo en las imágenes de Por el Mundo: Mundial (Telefe). El conductor leyó al aire la carta en la que él manifestó que la está pasando muy mal y que su actitud no fue intencional.

"Hola Lali, soy la persona que estaba en la cancha atrás tuyo en la final del Mundial. Estoy viendo los videos y comentarios que salieron en las redes y los medios. Es falso lo que se esta diciendo", leyó el conductor de LAM.

"Yo estaba con mis amigos viendo los penales, perdí el equilibrio y, para evitar caer sobre vos, me sostuve en tu cintura un segundo", dijo el joven.

Y continuó: "Estuve en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver a Argentina campeón. Jamás haría algo como lo que me están acusando. Lo estoy pasando muy mal por todas las cosas que dicen sobre mí".

Además, aclaró: "Hay un tipo en las redes que se llama Mariano Díaz que dice ser él la persona que estaba atrás tuyo y que te tocó a propósito".

"Incluso, se enorgullece de haberlo hecho. No conozco a esa persona, no sé por qué dice semejante barbaridad, y ni siquiera sé si ese es su verdadero nombre. Te repito que la persona del video soy yo y jamás tuve ninguna mala intención", sostuvo.

"Me veo envuelto en una situación desagradable, y lamentablemente todos hablan sin chequear ningún dato", enfatizó.

"Lamento que se busque instalar este tema en un momento tan importante para vos. Lo lamento por mí, porque me veo involucrado en algo que no sucedió, y por vos, porque fuiste a disfrutar del mundial en la cancha y porque representaste a millones de argentinos al cantar nuestro himno nacional", expuso.

Y concluyó: "Gracias por escucharme, realmente la estoy pasando muy mal y necesitaba darte mi explicación". /Clarín