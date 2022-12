Una pesadilla: por su techo se filtra pis y materia fecal de animales de su vecina de arriba

Una mujer que vive en los departamentos del barrio Castañares atraviesa por una situación extrema. Su vecina de arriba tiene 10 perros, 10 gatos y las necesidades biológicas de todos esos animales se filtran por su techo.

Rocío Cáceres, la damnificada, contó a Somos Salta que el problema viene de larga data, incluso su cuñada, la anterior inquilina de su departamento debió soportarlo y tuvo que irse del lugar al no encontrar ningún tipo de solución.

“Estamos viviendo acá hace 5 meses, mi bebé tiene 4 meses y comenzamos antes con el tema de las remodelaciones, porque no se podía habitar. Mi vecina de arriba tiene 20 animales, los tiene a todos adentro del domicilio, tiene dos balcones, uno me da a lo que sería el comedor y el más grande de ella, me da a una habitación. Al departamento ella los tiene tapados de un metro de tierra, para que sus animales hagan sus necesidades, para que sientan que están en la calle. Ella no los saca, los tiene ahí”, dijo.

En este sentido, invitó a proteccionistas de animales a acercarse para corroborar en que condiciones viven esa cantidad de animales dentro de un departamento. “Ya no se a quién más recurrir, ya hice denuncias, mi cuñada anteriormente también, está en juicio, se cansó de hacerle denuncias y nadie hizo nada”, expresó.

Asimismo, especificó que el principal problema es que pese a los arreglos que haga, por su techo se filtran las necesidades biológicas de los animales. “El olor que hay, yo trato de mantener por mi bebé todo limpio, pero ahora que comenzaron las lluvias, toda la pis y la caca de los perros se me está filtrando, lo que me cae a mí es eso, no es agua”, indicó.

Finalmente, detalló que incluso hasta le ofreció su albañil y material para poder hacer los arreglos necesarios para subsanar el problema, sin embargo, su vecina se niega. “Nunca quiso abrir las puertas de su casa para solucionar. Es una cuestión de higiene y de limpieza, porque también tengo unos videos de como tiene uno de los balcones, es una mugre, puso un árbol de mora en el departamento”, concluyó.