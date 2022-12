El "impasse" entre Salud y el reclamo de los autoconvocados será hasta febrero

Luego de varias semanas de reclamos y movilizaciones, fue este jueves que los médicos autoconvocados acordaron una “tregua” con el Ministerio de Salud de la Provincia, retornando la normalidad en la prestación de los servicios, hasta tanto inicien las negociaciones paritarias con los gremios del sector.

En ese sentido InformateSalta se comunicó con el doctor Adrián Edelcop, uno de los autoconvocados, quien comentó algunos detalles del encuentro que mantuvieron con el recientemente asumido ministro, Federico Mangione. “Tuvimos una charla con el ministro, un diálogo muy respetuoso, nos escuchó y nos pidió un voto de confianza, un impasse hasta febrero, donde se retomará la negociación con el tema paritarias”, indicó.

También rescató que hubo un compromiso por parte del Gobierno de la Provincia de seguir insistiendo ante Nación de impulsar el 82% móvil que vienen requirieron, como así rever el tema de ganancias. “Fue un bien diálogo, entienden nuestra situación, saben que lo pedido es justo”, sumó Edelcop.

“La lucha por nuestra reivindicación nos agotó, decidimos un parate sobre nuestros reclamos con la confianza de volver a retomar nuestra peticiones y diálogo, en busca de una mejor situación”

Dicho esto dijo que hubo una buena predisposición por parte de Mangione en la reunión. “Fue muy bueno, resultó un trato muy humano, atento a la situación de salud en general y sus complicaciones como la salmonella y el coronavirus, que hacen que el sistema se vea estresado, estamos totalmente agotados”, se sinceró.

Consultado sobre cómo fue la actitud de sus pares, el profesional dijo que hubo algunos de acuerdo como así quienes no lo estaban. No obstante “seguiremos en espera de continuar el diálogo, aspiramos a una mejor situación no solo para nosotros sino para todos, que podamos vivir dignamente y afrontar la situación económica”, concluyó su charla con nuestro medio.

“La fecha de encuentro será a través de las paritarias, seguramente la convocatoria será para ese momento”