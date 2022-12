Bono de Año Nuevo: cuándo cobrarán los $ 24.000 los trabajadores privados

El decreto (Decreto 841/2022) que ordena el tan esperado bono para trabajadores privados se dio a conocer el pasado 19 de diciembre, y en el mismo se detalla que lo cobrarán los trabajadores que perciban el “equivalente a tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) vigente en el mes de diciembre de 2022?, o lo que es igual a $185.859. El tiempo para pagarlo es hasta este sábado 31 de diciembre, pero podrían darse algunas excepciones.

Además se explicitó que el mismo será una “asignación no remunerativa” (no impacta en aguinaldo, ni en otros conceptos), y será de hasta $24.000. El tope incluido es clave, ya que no todos cobrarán esa suma.

¿Cuándo se debe cobrar el bono para privados?

El primer artículo del decreto establece que el bono “será abonado por los sujetos empleadores en el mes de diciembre de 2022?, por lo que debería completarse en estos días, como última instancia.

Sin embargo, si se toman los mismos parámetros que corren para el pago del salario, “el plazo que tiene el empleador para abonar los sueldos es de cuatro días hábiles para los trabajadores que cobran por mes o quincena, y de tres días hábiles para los que cobran semanalmente”, todavía habría tiempo para abonarlo hasta el 5 de enero.

Así, por ejemplo, la Cámara Argentina de Comercio solicitó ese plazo extra y espera que los empresarios puedan abonar el bono a los empleados de comercio la próxima semana.

¿Qué sucede si no se paga?

El decreto faculta, “al MINISTERIO DE ECONOMÍA, al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a dictar, en el marco de sus respectivas competencias, las normas complementarias, aclaratorias y operativas que resulten necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente decreto”.

Por lo que serán esos organismos los que dispondrán las sanciones correspondientes para el no pago del mismo, así como las salvedades que pudieran surgir.

EL BONO DE AÑO NUEVO EN 5 CLAVES

1-De cuánto será el bono, según cuánto cobro

El bono completo lo cobrarán quienes cobren hasta $161.859 netos y luego, la suma irá decreciendo hata alcanzar los $185.859, de manera que, por ejemplo, un trabajador que cobre $185.000, sólo ganaría $859 como pago extra; o quien cobre $150.000 o $160.000, percibiría un bono de $24.000, en cualquier caso.

*Para saber cuánto le corresponde de bono a cada trabajador, se puede calcular de la siguiente manera, si el salario neto de diciembre fuera inferior o igual a $161.859, la suma será de $24.000; pero si es superior a ese monto: $185.000-salario neto de diciembre= $24.000, o el resultado de la resta (si fuera inferior a $24.000).

2-¿Qué pasa si el gremio ya pactó un bono de fin de año con los empleadores?

En ese caso, se desestima la obligación de pagar los $24.000, ya que, el decreto establece que, “la asignación no remunerativa prevista en el artículo 1° del presente Decreto podrá ser absorbida hasta la concurrencia en caso de haberse acordado o estuviese previsto en los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo el pago de asignaciones no remunerativas por única vez o beneficios equivalentes entre noviembre de 2022 y enero de 2023.”

Ahora bien, si el bono acordado fuera inferior a $24.000, se igualará a este.



3-Bono para privados, ¿cuánto cobro si trabajo media jornada?

El mismo decreto incluye que, “cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores y las trabajadoras percibirán la asignación no remunerativa en forma proporcional, de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo”, se agrega en el decreto.

4-Servicio doméstico: ¿las empleadas y niñeras cobrarán el bono?

Si, se las incluyó (en su mayoría son mujeres, pero se incluyó a todos los trabajadores de casas particulares) y se dispuso que los empleadores podrán luego deducir el pago o recuperar hasta $12.000.

En este caso, como todos los salarios son inferiores a tres SMVyM, deberían cobrar los $24.000 íntegros, o el proporcional, en caso de trabajar menos horas.

“Tratándose de sujetos que revistan la condición de empleadores o empleadoras del “Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”, previsto en la Ley N° 26.844, el importe abonado en concepto de la asignación no remunerativa establecida en este decreto integra la contraprestación por los servicios prestados a la que se refiere el inciso a) del artículo 16 de la Ley N° 26.063, resultando deducible del Impuesto a las Ganancias”, se explica.

La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) publicó en Facebook cómo debe pagarse el bono al servicio doméstico, resumiendo una serie de puntos principales, e incluyó una “tabla para calcular el bono de diciembre”.

Así, de 32 a 48 horas semanales corresponde el pago del bono completo, por 31 horas semanales el bono se reduce a $15.500; por 22 horas semanales, a $11.000; por 20 horas semanales (4 horas diarias, 5 días a la semana), $10.000; por 12 horas semanales, $6.000 (4 horas diarias, 3 veces por semana); y por una hora semanal, $500.

5-¿Cómo recuperar el 50% del bono los empleadores de casas particulares?

“Aquellos empleadores o empleadoras del “Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares” que hubieren abonado el importe (…) y que no se encuentren alcanzados por la posibilidad de deducción (…) podrán solicitar el reintegro de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de lo abonado por este concepto, de conformidad con las condiciones y modalidades que establezca la Autoridad de Aplicación, quien deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de presentación”, finaliza el decreto, en este aspecto. /Vía País