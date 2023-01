Por mala praxis lo derivaron a Salta, ahora piden ayuda para que vuelva a Tartagal

Los casos de mala praxis en el interior se han conocido mucho en estos últimos años, por estas horas la familia Rojas busca que Roberto Rogelio Rojas de 62 años regresé a Salta tras ser derivado desde Tartagal luego de una operación de vesícula que le costó la perforación de su intestino.

Cintia Rojas, hija de Roberto se mostró desesperada por la situación que hoy les toca enfrentar tras una hecho de mala praxis en el hospital local: "En el hospital local lo operaron de la vesícula y cuando lo ingresaron nuevamente se dieron con que le perforaron el intestino y decidieron derivarlo al hospital San Bernardo, pero le dijeron que mi papá está desahuciado".

Buscando la manera de que su papá regrese a Tartagal para despedirse de sus hijos y familiares les dijeron en Salta pero no pueden mandarlo de vuelta porque hablaron con SAMEC "y no hay ambulancia, solamente para la zona de Salta, yo me fui al hospital de acá y me dicen que no tienen la ambulancia para traerlo, para que nos podamos despedir de él".

La mujer contó que tocó puertas de funcionarios y legisladores pero no han recibido hasta ahora ayuda. "No tienen desde el viernes pasado, a mi papá lo operaron antes de las fiesta y en estos días tendría que estar en recuperación, lo estamos perdiendo", aseveró.

La operación de vesícula venía siendo gestionada en el nosocomio de Tartagal desde hace más de un año por su situación: "Nos dijeron que esperemos que venían profesionales que venían para operar gente y él se encontraba dentro de esa lista. Pido al hospital que se haga cargo de la negligencia, debería estar reponiéndose y lo estamos perdiendo".

Además planteó que su hermana embarazada y su cuñado que acompañan a su padre en Salta están sin dinero y viviendo en la calle, por lo que necesitan además sean trasladados junto a su papá.

"Les pido por favor al hospital que se tome en cuenta lo que se hizo mal, somos de escasos recursos no tenemos para traerlos, queremos que se pongan una mano en el corazón. Estamos muy mal, mi hermana la esta padeciendo allá", requirió.

Por último la joven dijo por al programa Activa2: "Después de que pase esto yo me voy a encargar porque me gustaría que haya una organización para esto. Muchas familias sufrimos somos de escasos recursos. A veces yo tengo miedo de hacerme ver porque terminan muertos en el Hospital, no puede ser que no tenemos buenos médicos, se suponía que venían buenos profesionales".

Para quienes quieran ayudar a Cintia para trasladar a su padre desde Salta a Tartagal pueden comunicarse al 3873268840.