Denuncian que una clínica de Salta dejó morir a un abuelito por no realizarle estudios

Jimena Retembay contó la dramática situación que vivió con su abuelo en la clínica Virgen de Urkupiña. Apuntó contra el PAMI y ACIDSAL (Asociación de Clínicas del Interior de la Provincia de Salta). El hombre murió el 25 de diciembre producto del abandono.

De acuerdo al testimonio de la joven, el hombre había atravesado exitosamente una operación de vesícula, sin embargo 20 días después comenzaron a aparecer complicaciones. El hombre comenzó a sentir dolores en la zona quirúrgica y comenzó a tomar un color amarillento.

“Lo vuelven a internar un martes, el jueves lo pasan a terapia, el viernes nos enteramos que el abuelo tenía un pedido urgente de resonancia magnética, el pedido no había sido autorizado, la clínica tampoco nos avisó que el pedido que lo habían hecho el día miércoles era urgente. Nos comunicamos con el PAMI y la autorizan pero para el lunes, sabiendo que era con urgencia”, relató en Fm Profesional.

La mujer contó que pagaron los estudios de manera particular, con lo que descubren que tenía un síndrome coledociano, una obstrucción en la vía biliar porque había migrado un cálculo de la vesícula. “Tenía altísimo los valores de la bilirrubina y tuvo una hemorragia digestiva alta con sangrado en una ulcera”, detallo.

Retembay contó que el sábado “me llama el médico de terapia y me comunica que no podía saber los valores de mi abuelo porque ACIDSAL no autorizaron los análisis de sangre. Empezamos nosotros a pagar los estudios de manera particular”.

Según relató la mujer, “el lunes fui desesperada para que me digan cómo iban a tratar el tema de la bilirrubina y el doctor Barrionuevo me dijo que eso lo podían hacer de manera ambulatoria cuando el abuelo salga de la clínica. Otro médico de la terapia me dice lo contrario, que era urgente hacer un CPRE y que tenían un pedido desde el sábado para hacer los procedimientos, y ya habían pasado tres días”.

Para hacer el CPRE, la familia del paciente debía juntar más de $300.000. “Nos pusimos en campaña para juntar la plata y a la vez preguntamos qué pasaba que no nos autorizaba la obra social y nos dicen que ese día iba a ir el doctor Plaza, médico auditor para ver si mi abuelo realmente necesitaba el estudio y que él lo iba a autorizar”.

El estudio nunca se autorizó y el hombre perdió la vida el 25 de diciembre. “Estamos denunciando por abandono de persona, por homicidio. Tenemos grabado al abogado que dice que no pueden solventar los gastos de todos los afiliados. Tengo grabado al doctor Muñoz de la clínica me dice que el doctor Plaza no iba a ir a la clínica porque recibió la orden del auditor superior para que rechace el CPRE”, dijo la denunciante.