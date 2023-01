Turistas denuncian un viaje de terror en un colectivo con múltiples fallas mecánicas

Un grupo de turistas de las provincias de Córdoba, San Juan y Santa Fe, quedaron varados en Salta debido a múltiples fallas mecánicas del colectivo que los transportaba. A través de SomosSalta, una de las pasajeras, Marina, comentó que les avisaron que enviarían otro vehículo a buscarlos.

"En el trayecto hasta Salta, el colectivo se rompe y nos comentan que era algo simple, que era el caño que conecta la bomba de agua con el radiador. Lo arreglan de forma temporaria y en una incursión incluida, a Humahuaca se vuelve a romper y quedamos varados en la ruta de Lozano", dijo la mujer muy preocupada por lo que sucedió.

Esto, "me sonó un poco raro porque me bajo con mi amiga, miro atrás del motor y estaba parchada con cinta el caño, yo dije me voy a Humahuaca igual por mi cuenta. El otro contingente completo se quedó y tuvo que volver a Salta, en el camino se rompió tres veces".

"Ahora que estamos volviendo, se vuelve a romper el colectivo, pero es la rueda de adelante. Comenzó a salir mucho humo que llegaba hasta el segundo piso".

Lo cierto es que. "no es seguro, están poniendo en riesgo la vida de los pasajeros" sentenció la mujer que al igual que sus compañeros de viaje esperó al costado del colectivo la llegada del vehículo que debía llevarlos hasta sus hogares.