“Yo no estaba ahí”: se quebró Luciano Pertossi, uno de los acusados por el crimen de Fernando

En la novena audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, peritos analizaron videos grabados por testigos. Las imágenes provocaron la desesperación de Luciano Pertossi, que por primera vez pidió declarar.

Pertossi interrumpió a los peritos y afirmó: “Deducí que decían que yo venia de ese lado, pero yo no estaba ahí”, mientras en la sala donde se lleva adelante el juicio mostraban uno de los videos en la que los rugbiers atacaban a la víctima y lo señalaban cómo una de las personas vestidas con una remera negra.

Se trata de un video de la agresión a Báez Sosa y sus amigos grabado desde la vereda de enfrente. A la víctima no se la ve porque está detrás de un auto.

Luciano Pertossi se negó a contestar preguntas

Tras esto, los fiscales le preguntaron dónde estaba y Pertossi replicó: “No te voy a responder”. Visiblemente nervioso, se negó a contestar a las preguntas.

“¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto?”, le reiteraron. “No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy responder más nada”, esgrimió Pertossi ante los jueces.

Tras ello, volvió a sentarse en su lugar y no habló más y la audiencia pasó a un cuarto intermedio.

Es la primera vez que uno de los acusados rompe el silencio a tres años del asesinato de Fernando Baéz Sosa.

¿Qué dijeron los peritos sobre los videos?

A partir del testimonio conjunto de los peritos Yanina Cuenca, Agostina Matticoli, Ricardo Gabriel Pisoli y Bruzzese, especializados en análisis facial forense, se logró determinar la ubicación en el lugar del ataque de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

Los peritos precisaron que en los videos también pudo identificarse a Alejo Milanessi (22), imputado en el inicio de la investigación y sobreseído en abril de 2021.

Además, señalaron que también fue reconocido en el lugar, sobre la vereda y a pocos metros del cuerpo de la víctima, Tomás Colazzo (19), un amigo de los acusados a quien el particular damnificado apuntó siempre como “el sospechoso número 11″; quien era menor de edad al momento del homicidio.

Por pedido del abogado defensor Hugo Tomei, en la jornada de hoy las sillas en las que se ubican los ocho imputadas fueron corridas unos metros más adelante y al centro de la sala de audiencias, para que los rugbiers tuvieran una mejor visión de la pantalla donde fueron exhibidos los videos.